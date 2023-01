Condos et immobilier sur le Plateau en 2022

Dans l’arrondissement du plateau du Mont-Royal, la location d’un appartement de trois chambres évaluées à un montant de 1700 dollars peut être jugée comme abordable. Dans la ville de Montréal, un nouveau programme concernant la nouvelle grille des loyers maximum admissible repose sur le subventionnement de la rénovation des logements, soulevant des passions.

Hausse des prix et programme Reno logement abordable

Durant la période de l’hiver 2020, un programme est baptisé au nom du « Réno logement abordable ». Le concept se concentre plus sur un soutien financier concernant les travaux de rénovation pour les propriétaires de bâtiments qui répondent aux conditions suivantes :

Plus de six logements en son nom ;

Moins de cinq étages pour chaque propriété.

Pour éviter les problèmes d’insalubrité dans l’immobilier locatif, ce projet a pour vocation de déterminer une stratégie précise concernant ces limites.

Les propriétaires peuvent ainsi profiter d’une somme colossale pour finir les travaux. Il s’agit d’une somme de 500 000 dollars pour la rénovation des bâtiments, et de 14 000 dollars par logement en travaux admissibles. Pour pouvoir bénéficier de ces subventions, les propriétaires doivent répondre à une certaine obligation. Il est de leur devoir de se concentrer sur des coûts plus abordables pour la location. Pour différentes tailles d’habitations, ces propriétaires doivent ainsi respecter les loyers plafonds.

Le marché immobilier trouve ses ressources dans la ville de Montréal. Une grille a été particulièrement définie dans l’intention de favoriser la situation de tous les locataires. Mais en 2021, la hausse des coûts du loyer est fortement remarquable. Les loyers du marché immobilier actuel ont pris une tournure importante au niveau du coût par rapport au principe de cette grille. Pour pouvoir maintenir le même « bassin de bâtiments admissibles, il est nécessaire de fournir les documents décisionnels de la ville.

Une hausse importante sur le Plateau

Dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, la nouvelle grille prend une autre tournure qui fait grimper de 11 % le loyer maximal d’un logement abordable de trois chambres à coucher. Il est constaté qu’il dépasse le coût de 1530 à 1700 dollars mensuel. Concernant les logements de type quatre et demi, la situation est la même. Le loyer plafond passe le cap de 940 à 1050 $.

Dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Verdun, le loyer maximal prévu pour un logement de trois chambres est réduit à une hausse de 20 % d’après analyse. Avec un seuil symbolique de 1000 dollars par mois, ce coût est très important pour les locataires.

Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, les prix de location atteignent plus de 1120 dollars par mois. En un an seulement, une hausse de 14 % est notée sur le marché de l’immobilier locatif dans ces populeux arrondissements.

Vers une stabilisation du marché ?

Sur le plateau, il est envisageable de stabiliser la situation sur le marché de l’immobilier locatif. Ce secteur nécessite une attention particulière pour faire baisser les prix. La situation sur le Plateau est considérée comme normale par rapport à certaines crises économiques. À cause de la fermeture des frontières internationales, il existe certaines répercussions sur le marché immobilier.

De nombreux Montréalais choisissent la compagnie et quittent la ville pour diverses raisons. En prenant comme illustration le cas des foyers qui sont obligés de partir pour des raisons de travail. Le courtier en immobilier prend bien son rôle tout en offrant à ses clients les meilleures offres.

Selon les données recueillies au niveau de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix d’une propriété unifamiliale à Montréal s’élève à 629 000 $ pour le mois d’août. Ce chiffre est réduit jusqu’à 548 750 $ pour le mois de mai.

Pour un niveau d’épargne plus élevé, les Montréalais profitent de certains nombres d’avantages. Les prix du logement au Montréal et au Canada connaissent une forte valeur ces derniers temps. Cependant, l’inflation et les taux d’intérêts particuliers poussent les acheteurs à bien réfléchir avant le retrait de leur CELI ou leur REER pour un achat de maison au Québec.

Développeurs de projets résidentiels

Pour ceux qui souhaitent s’installer avec leur famille, certains condos neufs sur le plateau sont disponibles. Ces condos abritent avantageusement de multiples appartements composés de plusieurs pièces de nuit, idéal pour un foyer. Par la présence d’un dispositif d’air conditionné, stationnement intérieur et d’un espace de rangement à vélo, les occupants profitent d’un véritable confort.