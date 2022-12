Réduire, réparer, recycler mes appareils électroniques

Dans son rapport d’octobre [1], Équiterre nous informe que, sur deux ans, 91% des personnes sondées ont acheté un ou plusieurs nouveaux appareils électroniques (téléphone, aspirateur, télévision). Du lot, 63% ont déclaré leurs biens brisés au cours de cette période et seulement 19% d’entre eux ont eu recours à la réparation.

Nous achetons donc des appareils électroniques en très grande quantité et, chose absurde, leur durabilité semble soumise à rude épreuve! Ces constats sont catastrophiques si l’on pense aux ressources naturelles non éternelles, à la pollution que la fabrication engendre et aux déchets produits une fois ces appareils brisés.

Comment renverser la tendance?

Choix 1 : réduire

Avant d’acheter un produit, demandez-vous si vous en avez réellement besoin. Il est surprenant de constater qu’un grand nombre de nos achats répondent à une envie et non à un besoin réel. Résistez aussi à l’attrait de la nouveauté lorsqu’on constate, par exemple, un ralentissement de performance.

Choix 2 : choisir durable

Si l’achat est indispensable, il n’est pas nécessairement synonyme de « neuf », d’autant qu’il est possible de trouver de bonnes qualités dans l’usager. Optez pour un appareil durable, facilement réparable et prenez-en soin!

Choix 3 : réparer

Un appareil brisé n’est pas forcément en fin de vie! La réparation est une option à considérer systématiquement avant de s’en défaire.

Savez-vous que beaucoup de téléphones cellulaires sont remplacés après 18 mois d’utilisation alors que leur durée de vie moyenne est de 4 ans! Une réparation ou des conseils d’entretien auraient pu optimiser leurs performances.

Choix 4 : donner

Un appareil qui fonctionne encore est plus utile s’il est donné à une autre personne (ami, organisme, etc.) que s’il est stocké ou jeté; Et vous faites des heureux!

Choix 5 : recycler

En recyclant nos appareils, nous réutilisons leurs matières et limitions ainsi l’extraction de nouvelles ressources. Apportez-les dans un écocentre ou un des points de dépôts de la région.

Initiatives locales

Répare tes appareils avec l’assistance d’un pro dans un Fablabs ou un évènement Répare tes trucs! ou bien recycle-les en les apportant au Récuper-Action de La Pocatière, des élèves les démantèleront.

Références :

[1] Rapport d’Équiterre d’octobre 2022 : Pour des appareils électroménagers et électroniques réparables au Canada : diagnostics, enjeux et solutions.

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques.