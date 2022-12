Comment travailler avec votre avocat du travail

La première étape pour résoudre les problèmes d'emploi consiste à engager un avocat, mais afin de maximiser votre avantage dans cette relation, vous devez également savoir comment travailler avec votre avocat. Voici une liste de ce que vous devez faire afin d'obtenir la situation la plus bénéfique et la plus efficace pour vous :



1) Choisissez un bon avocat du travail

Cela semble vraiment évident, non ? Qui engage délibérément un mauvais avocat ? C'est juste ça, cependant. Les avocats ne sont pas tous les mêmes. Les gens ne choisissent pas délibérément de mauvais avocats, mais s'ils ne considèrent pas les choses correctement, même un bon avocat peut être un mauvais choix pour eux.



Tout d'abord, tous les avocats ne sont pas identiques et la plupart des avocats, aussi excellents soient-ils, n'excellent pas dans tous les domaines du droit. Il n'y a pas beaucoup de temps dans une journée pour apprendre le droit et l'expérience dans des domaines spécifiques compte beaucoup. Un avocat spécialisé en droit du travail n'est pas la même chose qu'un avocat spécialisé en divorce. De même, si vous avez affaire à un problème complexe, vous voudrez peut-être un spécialiste. Un avocat spécialisé dans les indemnités de départ complexes aura l'avantage d'avoir de l'expérience lors de la négociation ou de plaider en votre nom par rapport à quelqu'un qui touche à de nombreux domaines différents, car il a l'expérience nécessaire pour aller rapidement au cœur de l'affaire, ce qui vous fait gagner du temps, de l'argent et aggravation.



Lors de l'embauche d'un avocat spécialisé en droit du travail, il est crucial de trouver un avocat qui :

● Possède une expérience significative en droit du travail

● Possède une expertise suffisante dans votre problème particulier

● Sera honnête avec vous quant à savoir si votre cas vaut la peine d'être poursuivi



2) Valorisez votre avocat en droit du travail

Cela peut sembler égoïste de notre part de dire cela, mais c'est vrai et il faut le dire : ne soyez pas bon marché lorsque vous engagez un avocat. Au moment où vous avez besoin d'un avocat, ce n'est pas le moment d'aller à la chasse aux bonnes affaires.



Cependant, tout comme vous ne devriez pas considérer l'embauche d'un avocat comme une recherche d'une bonne affaire, vous ne devriez pas non plus rechercher l'avocat le plus cher du marché. Aucune des deux pratiques ne vous servira bien. Engager un avocat n'est pas comme acheter une télévision. Vous devez évaluer votre avocat en fonction de son expérience et de son expertise pertinentes, de ses domaines de spécialisation et de sa capacité à travailler avec lui sur le plan personnel, car il s'agit d'un poste de confiance. Ce sont des qualités qui vous serviront bien, vous et votre cas, mais elles ne sont pas quantifiables dans une comparaison directe des prix. Essayer d'économiser de l'argent sur les frais juridiques en faisant des achats de prix conduit souvent à perdre de l'argent à long terme en obtenant des résultats inférieurs. Rappelez-vous : les questions juridiques sont souvent un marathon et non un sprint. Vous devez garder à l'esprit vos objectifs finaux. L'expertise et l'expérience coûteront souvent plus cher au départ mais nécessiteront moins de temps passé sur votre dossier pour livrer des résultats. C'est ce dont vous devez vous souvenir.



3) Tout partager

Nous le répétons sans cesse à nos clients : vous devez tout partager avec votre avocat en droit du travail. Ne partagez pas seulement des faits qui peuvent aider votre cas ; assurez-vous de partager les faits qui pourraient nuire à votre cas. Si vous vous retenez, vous ne faites finalement que du mal à vous-même. De nombreux faits préjudiciables peuvent être atténués par votre avocat ayant une connaissance préalable. Cependant, un avocat sac de sable ne peut pas vous aider et il peut être trop tard pour sauver une affaire ou même un résultat décent avec une nouvelle stratégie. Rappelez-vous, dites à votre avocat tout ce qui s'est réellement passé et pas seulement le récit que vous voulez présenter. C'est la meilleure façon de vous aider.



4) Faites confiance à votre avocat du travail

Une relation avocat-client ne peut pleinement fonctionner que si vous faites confiance à votre avocat. Faites confiance à votre avocat en étant complètement honnête avec lui et ayez confiance qu'il fait la même chose avec vous. Faites confiance aux conseils de votre avocat. Suivez l'exemple de votre avocat. Si vous ne pensez pas pouvoir faire confiance à votre avocat en droit du travail, il n'est pas l'avocat qu'il vous faut et vous ne devriez pas l'engager.



5) Suivez les conseils de votre avocat spécialisé en droit du travail

C'est vraiment important. Un bon avocat en droit du travail est comme n'importe quel autre expert hautement qualifié : il possède une grande expertise technique que la plupart des autres en dehors de sa spécialité n'ont pas. Pensez à un excellent avocat en droit du travail comme un neurochirurgien : il peut donner des conseils techniques d'experts avec des suggestions pratiques et faire en sorte que cela paraisse facile, mais cela ne veut pas dire que c'est facile.



En cas de licenciement, les anciens collègues, amis et parents veulent souvent aider. Ils partageront des conseils basés sur leurs expériences personnelles avec les meilleures intentions du monde, pensant que parce que quelque chose s'applique à cette situation, il peut s'appliquer à la vôtre. Ce conseil peut facilement entrer dans votre tête et c'est une erreur. Vos partageurs bien intentionnés auront une expérience personnelle avec une poignée de cas, mais pas avec des centaines ou des milliers de cas - comme le fera votre avocat en droit du travail.

Cette expérience permet aux avocats spécialisés en droit du travail de sélectionner des détails susceptibles de modifier la nature de votre dossier. C'est pourquoi il est si important que vous embauchiez un avocat du travail en qui vous pouvez avoir confiance et que vous fassiez confiance à l'avocat du travail que vous engagez. Vous devez suivre leurs conseils plutôt que ceux de vos amis, de votre famille ou même de vos propres lectures sur Internet.