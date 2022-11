Comparaison des bracelets médicaux et boutons de panique pour aînés!

L’atteinte d’un âge vénérable vient avec des enjeux au niveau de la sécurité personnelle, surtout lorsque la personne concernée vit seule. Une banale chute peut s’avérer lourde de conséquences si les secours ne sont pas dépêchés sans délai. Justement, les bracelets médicaux et boutons de panique (https://boutondepanique.ca/top-5-bouton-panique-2019/) sont des appareils conçus expressément pour optimiser la sécurité des aînés vulnérables.

On vous explique en détail comment un bracelet médical peut contribuer à protéger vos proches à risque ou ayant un état de santé plus fragile. Pour bien des aînés, ce bracelet leur permet d’étirer leur maintien à domicile!

Qu’est-ce qu’un bracelet médical pour personnes âgées?

Un bracelet médical est un appareil de sécurité personnel qui est porté par les individus à risque de chute, et dont l’état de santé requiert une certaine attention. Ce dispositif peut être équipé de plusieurs fonctionnalités, comme la détection automatisée des chutes, le rappel de médication, la communication bidirectionnelle et même la localisation GPS.

Mais comment fonctionne le bracelet médical pour aînés exactement?

L’idée du bracelet médical est d’alerter de façon expéditive et même automatique les secours en cas de problème. Le dispositif est connecté à une centrale de surveillance, laquelle reçoit le signal d’urgence lorsque le bouton des activé ou qu’une chute est détectée.

Le personnel de la centrale est formé pour prêter assistance à la personne à distance afin de lui envoyer les secours dont elle a besoin. C’est une façon d’assurer une sécurité optimale aux personnes d’un certain âge dont l’état de santé est en déclin.

Surveillez certains critères pour choisir le bon bouton de panique!

Tous les boutons de panique ne sont créés égaux! Le marché des bracelets médicaux est de plus en plus diversifié, et certains modèles sont beaucoup plus complets que d’autres. Comme la sécurité de la personne qui porte le bracelet dépend en bonne partie des fonctionnalités de l’appareil, il est important magasiner ses options comme il faut.

Voici les critères les plus importants à surveiller pour choisir le bon bouton de panique!

Le bouton d’activation manuelTout bracelet médical doit être équipé d’un bouton d’activation manuel. Ce bouton pourra être déclenché par la personne en cas d’urgence, et agira comme sécurité supplémentaire advenant que l’incident ne soit pas reconnu par le détecteur de chute automatisé.

La centrale de surveillance 24/7

Un dispositif de sécurité qui n’est pas relié à une centrale 24/7 est loin d’être optimal. En effet, c’est la centrale qui joue le rôle d’intermédiaire entre la personne dans le besoin et les secours, alors l’abonnement à une centrale de surveillance est loin d’être un simple détail, c’est essentiel.

La localisation par GPS

L’option de géolocalisation n’est pas la plus importante des fonctionnalités pour tout le monde. Elle s’adresse principalement aux personnes âgées atteintes de démence, d’Alzheimer ou d’une autre forme de confusion qui viennent avec l’âge. Pour une telle clientèle, l’option d’un bracelet médical avec fonctionnalité GPS prend tout son sens!

Le rappel de médication

L’avancement en âge vient généralement avec la prise de médicaments au quotidien, c’est presque inévitable. Par contre, les oublis peuvent survenir et causer des problèmes de santé, surtout s’ils sont fréquents. Les bracelets médicaux peuvent donc envoyer des rappels de médication afin d’éviter de tels oublis dommageables.

Le prix à payer pour l’achat d’un bracelet médical

Le coût moyen d’un bracelet médical se situe autour de 25$ à 75$ par mois. Généralement, les entreprises ne demandent pas de contrat à long terme, mais le fait de signer un abonnement peut venir avec certains avantages côté financier. Il suffit de comparer les pours et les contres de chaque option!

Le bracelet médical avec abonnement

Cette option avec abonnement nécessite généralement un engagement sur quelques mois, mais en contrepartie, elle offre des rabais intéressants sur l’équipement, sur les frais d’activation et même sur le coût mensuel. Côté financier, c’est généralement une solution gagnante!

Le bracelet médical sans abonnement

Le bracelet sans abonnement permet de cesser le service à tout moment ou de changer d’option de bracelet d’urgence. Une telle liberté vient toutefois à un coût mensuel plus élevé, et des frais d’activation d’équipement peuvent s’appliquer.

Découvrez également le crédit d’impôt pour l’achat d’un bracelet médical!

Le crédit d’impôt pour le maintien des ainés à domicile permet aux personnes âgées de 70 ans et plus d’obtenir un remboursement allant jusqu’à 36% des dépenses admissibles, ce qui inclut l’achat d’un bracelet médical. Ce crédit d’impôt permet de réaliser des économies intéressantes, alors assurez-vous de vérifier l’admissibilité de l’appareil envisagé avant de faire votre choix.

À quel moment faut-il envisager le port d’un bracelet médical?

Bon nombre de personnes âgées négligent de porter un bracelet d’alerte médicale alors qu’ils correspondent parfaitement à la clientèle cible. La fierté mal placée n’a pas sa place lorsqu’il est question de santé et de sécurité personnelle. Dès qu’une personne atteint un certain âge, qu’elle vit seule et qu’elle est à risque de chute, le port d’un bracelet médical est tout indiquée pour elle.