Quelles sont les agences immobilières les plus populaires au Québec ?

Avec quelle agence avez-vous fait affaire lorsque vous avez acheté ou vendu votre dernière propriété ? Est-ce que vous vous en rappelez ?

Au Québec, il y a de nombreuses agences immobilières en activité, mais certaines sont beaucoup plus connues que d’autres.

Tout le monde connait bien entendu la bannière Remax, mais il y en a plusieurs autres qui sont extrêmement populaires dans la province.

Vous ne savez justement pas vers quelle agence vous tourner pour vous aider avec votre prochain projet immobilier ? Ne vous en faites pas, nous allons vous aider à y voir plus clair.

Faisons un tour d’horizon des agences immobilières les plus populaires au Québec.

Qu’est-ce qu’une agence immobilière ?

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une agence immobilière, et pourquoi faut-il en consulter une ?

Une agence immobilière est en quelque sorte une bannière ayant une marque de commerce distincte et une offre de service bien définie.

Les courtiers immobiliers, soient les professionnels qui aident concrètement les clients, peuvent s’affilier avec une agence afin de profiter de la visibilité de celle-ci.

Les courtiers ont toujours le choix de travailler au sein d’une agence, ou d’ouvrir leur propre agence indépendante.

L’avantage des agences est souvent l’uniformité des services et protections offerts. Lorsque vous faites affaire avec un courtier d’une grande agence, vous savez que celui-ci a certaines obligations à respecter.

Lorsque vous voulez vendre ou acheter avec un professionnel, vous pouvez alors soit magasiner l’agence en premier, ou bien le courtier.

Les 6 plus grosses agences immobilières dans la province

Parmi les dizaines de bannières immobilières en activité au Québec, quelles sont celles ayant le plus d’agences et de courtiers ?

L’OACIQ, qui supervise de près la profession de courtier au Québec, met de l’avant des statistiques intéressantes en la matière.

Parmi les meilleures agences immobilières au Québec voici les 6 plus grosses :

Royal Lepage 2443 53 2496 Groupe Sutton 1526 21 1547 Via Capitale 928 25 953 Vendirect 536 1 537 Century 21 302 21 323

Source : OACIQ

Doit-on magasiner son agence, ou plutôt son courtier ?

La question que tout le monde se pose : est-ce plus important de magasiner son agence, ou plutôt son courtier ?

La réponse : c’est le courtier qui fait la différence dans votre projet, et non l’agence. Pourquoi ?

Un excellent courtier immobilier peut travailler pour une plus petite agence, et un courtier plus modeste peut travailler au sein d’une grande agence renommée.

De votre côté, ce sont les qualifications individuelles de votre courtier qui vous intéresse, soit sa performance, son expérience, ses connaissances, etc. La renommée de l’agence ne fait pas nécessairement une grosse différence dans votre projet.

Combien y a-t-il de courtiers immobiliers au Québec ?

La profession de courtier immobilier est très populaire au Québec, et gagne encore plus en popularité depuis quelques années.

Puisqu’il s’agit d’une profession basée sur la vente et la performance, il y a un roulement assez important, et plusieurs changent de profession lorsqu’ils n’ont pas assez de succès.

Selon l’OACIQ, en date du 1er novembre 2022, il y a au Québec :

• 7 055 courtiers résidentiels

• 205 courtiers commerciaux

La qualité de service offert par les courtiers n’est pas 100% uniforme. Comme dans tous les domaines, certains courtiers offrent une meilleure qualité de service que d’autres. Il est donc pertinent de prendre le temps de magasiner son agent, que ce soit pour l’achat ou la vente d’une propriété.

Comment trouver les meilleurs agents immobiliers dans son secteur ?

Quelles sont les meilleures stratégies pour trouver les agents immobiliers les plus performants dans sa région ?

Voici quelques astuces qui peuvent vous aider à faire un choix éclairé :

• Faites des recherches sur Google

• Surveillez les avis sur les réseaux sociaux

• Utilisez des plateformes de comparaison, comme Soumissions Courtiers

• Demandez des références à vos proches

Bref, nous vous recommandons de comparer au moins 3 courtiers avant de faire un choix. Vous serez alors confiant de choisir le bon professionnel pour votre projet.

Quels services obtenez-vous en faisant affaire avec une agence immobilière ?

Vous souhaitez vendre une propriété prochainement et vous voulez savoir quels services concrets vous obtenez en consultant une agence immobilière ?

Sachez qu’en engageant un courtier, vous déléguez la gestion complète de votre projet à celui-ci. Cela comprend alors les services suivants :

• Service d’évaluation immobilière

• Mise en marché de votre propriété pour la vente

• Optimisation des outils de marketing et promotion

• Prise des appels et réalisation des visites

• Négociation avec les acheteurs potentiels

• Prise en charge des aspects légaux de la transaction

• Et bien plus encore !

Vous vivez alors une expérience de vente clé en main, où tout est pris en charge par le courtier et son agence.

Quel est le tarif des agences immobilières au Québec ?

Combien faut-il s’attendre à payer pour profiter des services d’une agence immobilière pour son projet ?

En fait, ce sont les courtiers immobiliers qui sont rémunérés pour la vente d’une propriété, sous forme de commission.

En effet, chaque courtier a son propre taux de commission, lequel varie entre 3% et 6% en général. La moyenne tourne autour de 4%.

Vous devez uniquement payer votre courtier lorsque celui-ci réussit à vendre votre propriété.

Pour les acheteurs, les services d’une agence et d’un courtier sont gratuits au Québec.