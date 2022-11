Comment trouver le meilleur déménageur à Rivière-du-Loup ?

Déménager n’est pas l’activité favorite de beaucoup de gens. C’est un processus pourtant inévitable qui arrive quelques fois dans une vie.

Pour un tel projet, il faut être bien accompagné, car un déménagement improvisé peut amener des bris accidentels, des oublis, des frais importants et même des blessures.

Le recours à des professionnels est donc nécessaire. Les compagnies de déménagement sont spécialisées dans le transport de biens, et sont outillées pour que tout se passe sans le moindre problème.

Il ne faut néanmoins pas faire affaire avec n’importe qui. Il faut choisir son déménageur judicieusement pour obtenir le meilleur service qui soit.

Laissez-nous vous aider à y voir plus clair sur la bonne façon de magasiner votre déménageur à Rivière-du-Loup et les environs.

Pourquoi engager une compagnie de déménagement à Rivière-du-Loup ?

Un déménagement est un projet d’envergure qu’il ne faut pas sous-estimer. Après tout, ça implique le transport de biens lourds d’une propriété à une autre.

Vous devez donc avoir un moyen de transport efficace et sécuritaire, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.

Pour transporter vos électroménagers, vos meubles et vos biens lourds, vous avez le choix de :

- Louer un camion de style « U-Haul » et de transporter vous-même vos biens

- Engager une compagnie de déménagement qui a ses propres camions et qui s’occupe de tout

Opter pour un déménageur vous garantit la paix d’esprit, une assurance que vos biens arriveront en bon état, et bien plus encore.

Demander de l’aide à ses proches pour déménager, ça peut faire quand on est plus jeune. Il vient cependant un âge où le risque de blessure est plus important, et qu’on veut simplement vivre une expérience clé en main sans stress.

Les compagnies de déménagement ont des assurances, des camions en ordre et de l’équipement spécialisé. C’est beaucoup plus efficace que d’essayer de faire ça par vous-même.

Combien coûtent les services d’une compagnie de déménagement professionnelle ?

Confier le déménagement de son logement ou de sa maison à des professionnels, combien est-ce que ça coûte concrètement ?

En fait, tout dépend des caractéristiques de votre déménagement. Évidemment, ça ne coûte pas le même prix de faire un déménagement d’un logement 3 ½ versus une maison complète.

En général, les compagnies de déménagement chargent un tarif à l’heure, lequel varie selon la saison.

- Durant la saison faible, soit de septembre à avril, les tarifs horaires varient entre 80$ et 125$ de l’heure pour 2 hommes, et 110$ à 160$ de l’heure pour 3 hommes

- Durant la saison forte, soit de mai à août, les tarifs horaires sont plus élevés, et vont varier entre 100$ à 250$ de l’heure pour 2 hommes, et 150$ à 300$ et plus pour 3 hommes

Essentiellement, ce qui fait le plus varier les prix, c’est la date de votre déménagement, la quantité de biens à déménager, le nombre d’hommes requis, et la distance à parcourir.

Comment trouver les meilleurs déménageurs dans le secteur ?

Il y a beaucoup de déménageurs en activité au Québec. De nouvelles compagnies sont créées chaque année.

Certaines offrent un excellent service, et d’autres sont à éviter. Comme dans tous les domaines, il y en a des meilleurs que d’autres.

Comment trouver les meilleurs déménageurs dans sa région dans ce cas là ? Il faut prendre le temps de magasiner !

Pour trouver la meilleure compagnie de déménagement pour votre projet, nous vous recommandons d’utiliser une plateforme de comparaison comme Soumissions Déménageurs.

Ce type de plateforme vous permet de recevoir jusqu’à 5 soumissions de déménageurs certifiés travaillant dans votre secteur.

C’est tout à fait gratuit comme outil de recherche, donc ça vaut la peine de l’essayer.

Vous pouvez également faire des recherches sur Google pour voir les meilleurs résultats, et comparez ensuite une à une les compagnies.

Quoi vérifier quand vous engagez un déménageur ?

Lorsque vous décidez d’engager un déménageur, que devez-vous vérifier de manière concrète avant de signer quoi que ce soit ?

Voici certains points clés qui pourraient vous aider :

- Vérifier si le déménageur a une assurance professionnelle

- Valider les détails du contrat et de la soumission obtenue

- Comparer les avis Google d’anciens clients

- Aller vérifier l’historique du déménageur

- Valider la date officielle de déménagement et la réserver

En tant que consommateur, vous voulez obtenir un service de qualité. Ça vaut donc la peine de prendre le temps de poser des questions et d’évaluer correctement l’offre de service du déménageur en question.

Comment économiser sur son prix de déménagement ?

Déménager avec une équipe de professionnels ne rime pas toujours avec gros prix. Il y a moyen d’engager une compagnie de déménagement sans avoir à dépenser une fortune.

Voici les meilleures astuces pour réduire le prix de votre prochain déménagement :

- Évitez à tout prix de déménager le 1er juillet, car les prix sont plus du double que la normale

- Prenez le temps de comparer au moins 3 soumissions de différentes compagnies de déménagement

- Faites vos boites vous-même pour économiser du temps, et donc de l’argent

Occupez-vous du déballage une fois rendu sur place pour encore une fois sauver du temps

- Réservez en avance votre déménageur

- Vérifiez les extras possibles et les inclusions au contrat pour éviter les surprises

Bref, si vous suivez ces conseils et prenez le temps de bien magasiner votre déménageur, vous vivrez une expérience de déménagement plaisante à un prix abordable.