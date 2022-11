Quel prix pour un forfait de crémation ou d’incinération?

Les frais funéraires, c’est un aspect que beaucoup de personnes négligent dans leur préparation successorale. Pourtant, même la facture d’un service funèbre modeste a de quoi faire sourciller, et c’est pourquoi il peut s’avérer intéressant de rechercher des alternatives économiques. Et justement, la crémation se présente comme une telle option à la fois économique et respectueuse du défunt.

Ce rite funéraire a grandement gagné en popularité dans les dernières années au Québec, ce qui fait en sorte qu’il y a désormais un forfait d’incinération pour tous les types de budgets. Voyez juste ici à quel prix vous pourriez prévoir une telle volonté funéraire pour vos obsèques ou celles d’un proche.

En quoi consiste l’incinération et la crémation?

La crémation est l’acte par lequel le corps d’une personne décédée est réduite en cendres. Ce mode de disposition du corps est une alternative de plus en plus populaire à l’enterrement du défunt, et elle permet de conserver les cendres à différents endroits. L’urne peut être conservée au domicile d’un proche, être enterrée dans un cimetière ou être exposée dans un columbarium.

Comment se déroule la crémation du corps après le décès?

Suite au décès, le corps du défunt est transporté au crématorium, là où le corps sera exposé aux flammes afin d’être réduit à l’état de cendres. Les restes sont ensuite déposés dans une urne qui sera remise à la famille. Par la suite, l’urne peut être exposée lors des funérailles avant d’être transportée à son lieu de dernier repos. La crémation offre beaucoup de flexibilité au niveau du déroulement des funérailles.

Quelle différence entre la crémation et l’incinération?

On entend ces deux termes dans le milieu funéraire, et souvent de façon interchangeable. Ce qu’il faut savoir, c’est que le terme approprié est celui de « crémation » puisqu’il désigne spécifiquement l’action de réduire un corps en cendres. Le terme « incinération » réfère plutôt au fait de brûler des objets, alors il vaut mieux l’éviter.

Aperçu des prix pour un forfait d’incinération au Québec!

La facture d’un rite funéraire peut atteindre quelques milliers de dollars. Sachant ça, il est normal de rechercher une façon d’économiser à quelque part, et le fait d’opter pour la crémation donne certainement un coup de pouce à cet égard.

Voici un petit aperçu des prix d’incinération et de crémation au Québec (https://www.soumissionsmaison.com/prix-cremation-incineration/)!

Forfait d’incinération Prix Incinération de base et urne À partir de 400$ Incinération + Funérailles À partir de 1000$ Forfaits de crémation personnalisés

Entre 1200$ et 2000$

Qu’est-ce qu’un forfait de crémation « de base »?

Un forfait de crémation de base inclut seulement la crémation du corps et la conservation des cendres dans un contenant funéraire. À ce prix, aucun service funéraire ni aucun accessoire n’est fourni. Seule la crémation est comprise dans le forfait. Vous aurez compris que plus ce forfait comprend d’accessoires, plus le coût sera élevé!

La crémation est-elle l’option la plus économique dans le secteur funéraire?

Lorsqu’il est question de disposition du corps, la crémation est certainement l’option la plus abordable à côté de l’inhumation et de l’aquamation. En choisissant l’incinération, il n’est pas nécessaire de faire préparer le corps et d’acheter un cercueil, et le lot de cimetière peut être de plus petite dimension. Tous ces facteurs entrainent des économies intéressantes.

Pourquoi choisir l’incinération plutôt que l’enterrement?

Vous êtes toujours indécis par rapport au mode de disposition de votre corps?

Il est certain que cette décision est hautement personnelle, et que chaque personne doit la prendre en considérant ses valeurs et convictions. Pour vous donner un coup de main, voici les principaux avantages de choisir la crémation plutôt que l’enterrement au Québec.

Le prix abordable

Le côté écologique

La flexibilité du processus

Le choix du lieu de sépulture

Comment prévoir l’incinération avant le décès?

Si vous souhaitez prévoir votre volonté d’être incinéré avant votre décès, il sera nécessaire de préparer un document qui fera mention explicitement de cette même volonté. Les préarrangements funéraires permettent à la fois de stipuler cette volonté, en plus de payer pour le forfait de crémation à l’avance. Ainsi, aucun fardeau financier n’est laissé à la succession.

Le dépôt de volontés funéraires suit le même principe, mais il se limite à stipuler votre désir général d’être incinéré, sans toutefois régler la facture avant le décès. Et en ce qui concerne le contrat de sépulture, ce document sert exclusivement à réserver et à payer pour un lieu de dernier repos, encore une fois avant le décès. Il permet notamment de choisir un lot de cimetière ou une niche de columbarium à l’endroit qui vous convient.

Choisissez un forfait de crémation personnalisé!

Un forfait de crémation, c’est fait pour être personnalisé selon vos besoins, vos convictions personnelles et vos moyens financiers.

C’est là toute la beauté de ce rite funéraire, puisqu’il s’agit d’un procédé très flexible qui s’adapte à votre propre vision du rite funéraire. En plus, l’incinération est un procédé économique et écologique; il ne vous reste qu’à discuter avec un conseiller funéraire qualifié pour créer le forfait qui vous convient.