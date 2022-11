Qui est MANIC le Coach ?

Chaleureux, enthousiaste, inspirant et bienveillant, Michel-Ange Nicolas, dit MANIC le coach, est un entrepreneur en croissance personnelle, spécialisé en leadership des relations harmonieuses et de performance personnelle.

Coach de vie et conférencier depuis novembre 2020, Michel-Ange Nicolas accompagne les personnes qui aspirent à une vie plus riche, plus gratifiante et plus harmonieuse dans leurs relations personnelles et interpersonnelles.

Sur le plan humain, Michel-Ange Nicolas est un homme accueillant, très attentionné voir gracieux, apprécié autant de ses proches que des nouvelles rencontres pour sa chaleur humaine, son ouvert d'esprit et son exceptionnel optimisme qui le rendent naturellement magnétique et charmant, et surtout, bienveillant autant dans ses rapports avec les enfants qu’avec les adultes, et ce, dès le premier contact. Michel-Ange Nicolas est cet homme qui entretient dans son cœur la vision de contribuer au bien-être et à l’épanouissement de l’humain d’une manière qui élève l’esprit et qui inspire le cœur à tous les niveaux.

Parcours et Vision

Sur le plan académique et professionnel, Michel-Ange a accumulé plus de 20 ans d’expériences professionnelles dans différents domaines relevant des relations humaines, des communications, de l’enseignement et de gestion de projets des loisirs.

Récemment formé à l'école de coaching d'Anthony Robbins (Robbins Madanes Training), Michel-Ange Nicolas se passionne spécifiquement de clarification, de redéfinition de sens et de stratégies qui facilitent l'intégration et l’harmonisation volontaire et consciente d’habitudes performantes et l’état d’esprit de leadership personnel cohérent et bienveillant dans la gestion de nos relations personnelles avec les autres ; axe sur lequel repose l’orientation de sa spécialisation et expertise.

MANIC n’aime tout particulièrement plus étaler son parcours académique ni soutenir l’affichage de ses diplômes et certificats. Cependant, c’est après avoir anciennement complété dans son pays d’origine des formations universitaires en psychologie linguistique, en diplomatie et relations internationales, a travaillé plus de 5 ans dans l’enseignement, a fondé sa propre entreprise d’enseignement de langues, puis être devenu GO Club Med international pendant plus de 4 ans que Michel-Ange Nicolas, muni de tout un bagage riche en expériences professionnelles, a intégré le Cégep de Rivière-du-Loup en 2010 pour compléter un DEC en Loisirs.

Et, c’est également afin d’affiner ses connaissances et compétences déjà multiples qu’il a poursuivi des formations de perfectionnement (double certification) à l’université de Sherbrooke en gestion des ressources humaines et matérielles et de projets d’évènements. Aujourd’hui, Michel-Ange Nicolas, dit MANIC exerce le coaching de vie en aidant les gens à harmoniser leurs sphères de vie personnelles et professionnelles d’une manière qui rend l'atteinte des objectifs d'une vie harmonieuse et gratifiante plus facile, plus rapide, plus efficace, et surtout, plus durable en sachant volontairement éviter les souffrances inutiles qui altèrent notre sentiment de bien-être. MANIC est votre coach et conférencier passionné de transformation engagé à vous servir dans votre vision d’une vie exceptionnelle.

Passion, engagement, croyances

Aujourd’hui, spécialisé dans le leadership des relations harmonieuses et engagé dans la transformation des sphères de vie, Michel-Ange Nicolas, dit MANIC le coach met toute sa passion, ses compétences et sa foi dans la croissance personnelle continue de l’être humain que nous sommes tous appelés à devenir et à être.

En effet, Michel-Ange Nicolas est animé d’une grande passion et de curiosité intellectuelle, particulièrement pour les découvertes en psychologie et neurosciences, et spiritualité/sacré. La biologie, la finance, la littérature, la philosophie et l’architecture le fascinent fortement. Fervent lecteur, autodidacte en composition musicale et interprète de ses œuvres, Michel-Ange est un amoureux de l’écriture, des arts, des instruments de musique, du chant, de la danse, de la course à pied, de l’animation de foule et de l’humour… aspects qui l’émerveillent et alimentent son quotidien.

Vous aimeriez en apprendre plus sur Michel-Ange Nicolas, dit MANIC le Coach ?

Son futur site web : https://maniclecoach.ca/ est en actualisation en ce moment. Cependant, vous pouvez rencontrer cette merveilleuse personne sur les réseaux sociaux ; Michel-Ange Nicolas, dit MANIC le Coach est actif sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok…).

En plus du coaching privé, MANIC propose ses services d’animateur d’évènements et conférencier motivateur aux organismes en tenant des conférences, des ateliers et des séminaires d’inspiration à la demande. Michel-Ange NICOLAS sera très heureux de vous rencontrer et de vous aider en se mettant à votre service. D’ailleurs, MANIC est sans doute de passage dans votre ville avec sa tournée de conférence : OUI, MA VIE, J’EN FAIS UN CHEF-D’ŒUVRE.’’ en traitant les sujets :

• LE POUVOIR DE CHOISIR SA VIE. À TOI DE VOIR…. et,

• TRANSFORMEZ VOS RELATIONS. APPROFONDIR L’AMOUR DANS LE COUPLE ET LA FAMILLE.

• …

Vous êtes chaleureusement invité. Le Momentum est lancé !

Avec gratitude et bienveillance, votre Coach vous souhaite : Bon entraînement pour cette vie d’harmonie et de réussites que vous rêvez!

MANIC !