Six avantages à installer des stores dans ses fenêtres

La décoration intérieure est sujette à se modifier, se transformer au fil des ans. Ainsi, on assiste au retour et au départ de couleurs d’accent, de meubles, du minimalisme… Bref, notre demeure tend à changer d’allure quand arrive une nouvelle tendance décorative. Or, l’une des choses qui ne change pas demeure l’ajout de stores dans ses fenêtres. En effet, il y en a pour tous les goûts et ils offrent des avantages sans cesse renouvelés à ceux qui décident d’en installer, notamment quand on décide de faire affaire avec une entreprise s’y spécialisant, tel que Juste Des Stores.

Avantage 1 : Perte de chaleur réduite

L’installation de stores dans ses fenêtres procure de nombreux avantages aux résidents de la demeure et ce, peu importe la période de l’année. Par exemple, une fois l’hiver venu, les stores peuvent jouer le rôle de gardien de la chaleur ambiante, notamment en réduisant la sensation de froid quand on s’approche des fenêtres.

Avantage 2 : Embellit l’espace

Il existe une variété quasi-infinie de types et de couleurs de stores, faisant de cet accessoire un élément design de qualité. Assurément, l’ajout de stores enjolivera la maison, ajoutant instantanément un côté tantôt moderne, tantôt champêtre… tout dépendant du modèle choisi!

Avantage 3 : Réguler la luminosité de la pièce

Qui n’a pas déjà maugréé en constatant, tôt le matin, que la luminosité du soleil empêchait de dormir? Fort heureusement, en installant des stores dans ses fenêtres, on peut contrôler l’intensité de la lumière qui s’immisce dans la pièce.

Avantage 4 : Ouste la chaleur!

À l’inverse de la saison hivernale, où l’on tient à préserver la chaleur dans la maison, la période estivale voit quant à elle l’envie marquée d’une fraîcheur entre les murs. C’est pourquoi il serait fort judicieux de se procurer des stores intérieurs thermo-réflecteurs, qui permettent de réfléchir environ 85% des rayons solaires, gardant de ce fait la maison plus fraîche.

Avantage 5 : Préserver son intimité

Il est rare que l’on souhaite offrir à nos voisins les moindres pans de notre intimité, pas vrai? Or, c’est un fait : sans habillage des fenêtres, il est possible que les personnes vivant aux alentours nous épient et scrutent nos faits et gestes. Ne serait-ce donc pour jouir d’une intimité à tout moment de la journée, l’installation de stores dans les fenêtres évitera les regards indiscrets.

Avantage 6 : Requiert peu d’espace

À la différence des rideaux, qui sont plus volumineux et touchent généralement le sol, les stores sont composés d’une toile rétractable, se fondant dans le décor et dans le cadre de la fenêtre. Vraiment, il n’y a pas moins encombrant qu’un store!

Des experts du store

À la vue des nombreux avantages découlant d’une installation de stores dans ses fenêtres, il ne faudrait pas hésiter une seule seconde avant de confier notre projet à des experts dans le domaine tel que JusteDesStores, qui offrent la possibilité de bénéficier de stores fabriqués sur mesure pour les besoins du client. Découvrez leur site internet pour profiter des multiples bienfaits du store!