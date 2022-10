De la brique qui s'effrite; que faire pour la corriger?

L'eau, les conditions météorologiques et d'autres facteurs peuvent provoquer l'effritement et la détérioration des briques. Les briques étant faites d’une matière poreuse signifie qu'elles absorbent très facilement l'humidité. Lorsque les briques en absorbent trop, elles commencent à s’user et à s'effriter. C'est pourquoi il est important de bien entretenir les murs de briques et de savoir repérer les signes de dommages avant qu'ils ne commencent à s'aggraver. Voyons plus en détail ce qui fait que les briques s'effritent, comment l'empêcher et ce qu'il faut faire pour la corriger.

Qu'est-ce qui cause l'effritement de la brique?

Il existe différentes choses qui provoquent la détérioration des briques, et l'une des principales est l'eau. L'eau a de nombreuses propriétés mais qui ont des effets néfastes sur la maçonnerie. Premièrement, l'eau érode les briques et emporte facilement les sédiments. Ceci est particulièrement nocif pour le mortier. De plus, l'eau se dilate lorsqu'elle gèle. Si de l'eau est piégée à l'intérieur des briques ou dans les fissures du mur, l'eau gelée peut déloger et même faire tomber les briques, ce qui nécessite des réparations ou le remplacement des briques. Cependant, par rapport à l'espérance de vie des composants de la maison, les briques ont généralement une durée de vie d'environ cent ans si elles sont correctement entretenues.

Comment prévenir l'effritement de la brique?

La meilleure façon d'éviter d'endommager vos briques est d'être proactif. C'est pourquoi il est important d'inspecter régulièrement le revêtement de brique de votre maison au moins 2 fois par année. L'inspection n'a pas besoin d'être approfondie, cependant, vous devriez prendre le temps d'évaluer soigneusement tout dommage potentiel. Vérifiez également si de l'eau a tendance à pénétrer dans vos briques. Des gouttières et des systèmes de drainage défectueux peuvent permettre un contact prolongé de l'eau avec les briques, et cela doit être corrigé avant que l'érosion ne commence à s'aggraver. Garder vos murs de briques extérieurs propres et exempts de végétation est un autre moyen de prévenir les dommages. Vous pouvez également appliquer des scellants de maçonnerie sur vos briques pour les protéger. Assurez-vous d'utiliser le bon type pour vos briques afin qu'elles restent poreuses mais mieux protégées des intempéries.

Comment corriger la brique qui s'effrite?

Si la brique de votre revêtement extérieur a déjà commencé à s'effriter, peut-elle être réparée ? Oui elle peut. Vous pouvez parfois le faire vous-même, cependant, il est recommandé qu'une entreprise professionnelle comme JG Lessard le fasse afin d'éviter d'autres dommages structurels plus graves. Les briques qui s’effritent ou qui sont fissurées peuvent être remplacées par des briques plus récentes, puis scellées en place. De plus, le mortier qui se détériore peut être remplacé par un jointoiement, donc en enlevant le mortier endommagé et en le remplaçant par un matériau frais.

N'attendez pas à plus tard pour effectuer des réparations à votre revêtement en brique. Dès que vous apercevez des signes d’usure, d’effritement ou des fissures, contactez une entreprise professionnelle en maçonnerie pour en faire l’inspection et les réparations.