Un nouveau programme de jumelage interculturel dans la MRC de Rivière-du-Loup

Alors que de plus en plus de personnes issues de l’immigration choisissent la MRC de Rivière-du-Loup pour s’établir, et que les communautés multiculturelles s’agrandissent et se maillent, le Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup invite la communauté à participer à son nouveau programme de jumelage interculturel. Une initiative rassembleuse, positive et porteuse pour le milieu.

QU’EST-CE QUE LE JUMELAGE INTERCULTUREL?

Le jumelage interculturel consiste en la création d’un lien entre une personne immigrante nouvellement arrivée et un membre de la communauté d’accueil. Il s’agit d’une occasion de découvrir et d’échanger entre personnes immigrantes et québécoises.

COMMENT EST-CE QUE ÇA FONCTIONNE?

Le jumelage est basé sur les intérêts communs et les passions partagées. L’idée est de trouver une jumelle ou un jumeau (personne participant au projet) ayant un profil similaire ou compatible au vôtre afin de faciliter la discussion et de trouver plus facilement des activités qui vous plaisent à tous les deux. Les personnes participantes sont invitées à se rencontrer 2 à 3 fois par mois (sur une période de 6 à 12 mois) dans le but de se connaître, en faisant des activités et en découvrant la région de Rivière-du-Loup. Ce sont les jumeaux qui choisissent les activités et l’horaire.

Le programme vise à créer une relation égalitaire, amicale et basée sur le respect dans laquelle chaque personne en retire du positif.

À QUI S’ADRESSE CE PROJET?

Y A-T-IL DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ?

Ce projet s’adresse à tous les citoyennes et citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup. Que vous soyez nouvellement établis ou installés depuis longtemps, vous pouvez participer au programme de jumelage. L’ouverture d’esprit, l’empathie, la tolérance et la curiosité sont les aptitudes recherchées chez les jumeaux.

QUELS SONT LES OBJECTIFS VISÉS?

Par ce projet, nous souhaitons favoriser l’intégration des nouveaux arrivants issus de l’immigration et inclure la société d’accueil dans le processus afin de favoriser le rapprochement interculturel et l’autonomie des nouveaux arrivants, de découvrir de nouvelles cultures, ainsi que de réduire les préjugés possibles entre les communautés.

Pour la personne de la société d’accueil, l’expérience lui permettra de voyager sans quitter le continent, de s’ouvrir à d’autres cultures et de faire de multiples découvertes culturelles et culinaires. Pour le nouvel arrivant, il s’agit d’une occasion en or d’élargir son réseau social, d’échanger en français sur son vécu et de découvrir la richesse de la culture québécoise.

AVEZ-VOUS DES EXEMPLES D’ACTIVITÉS À RÉALISER?

Selon les intérêts de chaque personne, plusieurs activités sont possibles. Faire une sortie au cinéma, prendre une marche, préparer un pique-nique au parc de la Pointe ou simplement prendre un café sont des exemples concrets. Une rencontre dure en moyenne 2 heures (entre 1 h et 3 h). Lors de la première rencontre, le responsable vous donnera le guide du jumeau avec une liste d’activités gratuites ou peu onéreuses que vous pourriez faire ensemble.

Y A-T-IL DES ACTIVITÉS DE GROUPE PRÉVUES PAR LE CLD?

Absolument! Chaque mois, des activités collectives seront préparées et organisées pour favoriser les rencontres en groupe. Ce sera l’occasion pour les participants d’échanger sur leurs expériences respectives, de se donner des idées d’activités et de se conseiller. Ces événements mensuels pourraient aussi servir comme lieu d’une rencontre d’introduction entre deux jumeaux.

UN CONTACT EST-IL MAINTENU AVEC UNE RESSOURCE DU CLD?

Les personnes participantes sont en contact avec la responsable du jumelage tout au long du processus. Dès le début du projet, des formations préjumelage seront organisées afin de sensibiliser les futurs jumeaux sur différents sujets tels que la communication interculturelle, le parcours migratoire et le choc culturel, par exemple. La responsable du jumelage prendra des nouvelles régulièrement et sera toujours accessible en cas de besoin.

QUOI FAIRE SI JE SUIS INTÉRESSÉ(E)?

Le processus comporte quelques étapes afin de s’assurer de la motivation des participants et du bon déroulement du jumelage. Si vous êtes intéressé(e) à vivre l’expérience, la première chose à faire est de compléter un formulaire en ligne afin de partager votre profil (passions, motivations, etc.). La personne responsable du jumelage vous contactera ensuite afin de vous rencontrer, répondre à vos questions, valider votre admissibilité et poursuivre votre inscription s’il y a lieu.

Le formulaire est disponible sur le site du CLD de la région de Rivière-du-Loup, en cliquant sur les onglets «Nos services», «Services en immigration», puis «jumelage interculturel». À noter que cette étape sert seulement à manifester un intérêt. Elle ne constitue pas un engagement au projet.

Rocio Ramirez

Agente de développement au jumelage et à l’intégration

310 rue Saint-Pierre, local RC-01

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3

Téléphone : 418 862-1823 poste 110

[email protected]

www.cldriviereduloup.com