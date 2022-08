Journée d’embauche au Symposium Resto Boutique de Rivière-du-Loup

Tu adores la restauration? Tu as toujours rêvé de faire partie d’une équipe tissée serrée, respectueuse et à l’écoute de tes besoins? On a la solution pour toi! Ce 27 août, une journée d’embauche se déroulera au Symposium Resto Boutique de Rivière-du-Loup de 11 h à 15 h. Que tu sois intéressé à travailler au Symposium Resto Boutique, aux Chocolats Favoris, au Yuzu sushi ou au Dixie Lee, c’est ta chance de briller et d’intégrer l’équipe de 75 employés de Nicolas Morin.

Il y a du choix pour tous les goûts au sein des quatre restaurants. Plusieurs postes sont à combler. Au Dixie Lee, la référence pour le poulet frit à Rivière-du-Loup depuis 1977, on recherche un cuisinier temps plein et un cuisinier temps partiel, le salaire offert est de 22 $ de l’heure avec pourboires.

Au royaume du sushi, le Yuzu sushi a besoin d’un assistant-gérant temps plein les soirs et les fins de semaine pour combler l’équipe de gestion. Le poste s’affiche à 22 $ de l’heure avec pourboires. Un poste de commis de jour temps-plein du lundi au vendredi de 11 h à 19 h s’est aussi libéré avec le retour à l’école des étudiants. Des postes de commis temps partiel et de makirouleurs sont aussi disponibles et se situent entre 20 et 22 $ de l’heure incluant les pourboires.

Pour les personnes qui aiment se sucrer le bec, le Chocolats Favoris est le meilleur choix en ville! Un assistant-gérant est recherché pour s’occuper des soirs et des fins de semaine. Le salaire débute à un salaire de 21 $ de l’heure avec pourboires. Un poste de commis temps-plein de jour de 10 h à 17 h est aussi ouvert à 20 $ de l’heure, un emploi parfait pour une jeune maman qui doit aller chercher ses enfants à la garderie au quotidien ou pour une personne à la pré-retraite.

En plus, nombreux postes sont aussi disponibles au Symposium Resto Boutique. Un chef exécutif est recherché. Le salaire est à 25 $ de l’heure avec plusieurs avantages incitatifs, dont un compte de dépenses. Des postes de sous-chef de jour et de soir sont ouverts et se situent entre 20 et 23 $ de l’heure avec avantages. Il est possible d’appliquer pour remplir le poste de cuisiner temps-plein de jour ou de soir à un salaire entre 18 et 20 $ de l’heure. Un suiteur à temps partiel est aussi recherché à 20 $ de l’heure, de même qu’un poste de serveur à temps partiel.

Tu es une personne rigoureuse, honnête, ponctuelle, positive qui a une soif d’apprendre intarissable? Tu es la personne parfaite pour entrer dans l’équipe!

Toujours pas convaincu? Les quatre entreprises offrent une superbe perspective d’avancement au sein de leur équipe. Ainsi, des employés qui commencent plongeurs peuvent monter les échelons et devenir cuisiniers, de même qu’un commis peut devenir chef d’équipe ou assistant-gérant.

Commencer à travailler pour Nicolas Morin, c’est entrer dans une grande famille où chaque employé est important, peu importe son poste et peu importe depuis combien de temps il fait partie de l’entreprise. Le bien-être et la vie personnelle autant que professionnelle sont précieux pour l’employeur. Ce dernier est accrédité employeur conciliant et comprend donc les particularités de chacune des personnes au sein de son entreprise. Que ce soit la famille, les études, les sports, les gestionnaires des quatre restaurants sont à l’écoute de leurs employés. L’employeur porte une attention particulière à offrir deux journées de congé collées par semaine, à donner un environnement de vie intéressant où les travailleurs pourront se développer et grandir.

Dès votre entrée en poste, les uniformes fournis sont gratuits et vous obtenez 25 % de rabais à tous les restaurants de l’employeur. Aussi, lors d’ouverture de postes dans un des établissements, vous avez une priorité à l’interne pour pouvoir grimper d’échelon.

Aussi, au courant de l’année, des fêtes sont organisées au sein des entreprises pour Noël et après la saison estivale. Par exemple, cette année, les quatre restaurants fermeront leurs portes plus tôt et les employés se rendront au Rooftop au-dessus de La Petite Grenouille où de la nourriture à volonté sera disponible. Une disco-mobile, des jeux avec animation ainsi que des cadeaux de présence seront au rendez-vous, un vrai party afin de remercier toute l’équipe!

Pour toutes ces raisons, Nicolas Morin est un employeur de choix, un employeur qui vous accompagnera à travers les obstacles, qui mettra la main à la pâte pour vous aider. Pour lui, le respect, la réussite et le cheminement de tous ses employés sont importants.

Viens donc porter ton curriculum vitae ce 27 aout. En plus, si tu passes durant les heures d’entrevue, tu obtiendras un coupon deux pour un pour les glaceries chez Chocolats Favoris! Quoi demander de mieux? Tu n’es pas disponible ce samedi-là? Tu peux passer après avant ou après sans problème, la porte de Nicolas Morin est grande ouverte pour toi!

Pour démontrer ton intérêt à participer à la journée d'embauche, c'est juste ici: Journée d'embauche.

Pour prendre connaissance de tous les postes restaurant par restaurant et même pour postuler, il suffit de cliquer sur ce lien: Postes à combler.