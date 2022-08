Déjà 45 ans pour Agriscar Coopérative

Née d’une fusion entre les coopératives des Basques, de L’Isle-Verte et de Saint-Arsène en 1977, la Coopérative Agriscar, nommée la Société coopérative agricole régionale de Rivière-du-Loup jusqu’en 1999, célèbre cette année son 45e anniversaire.

En bonne santé financière, elle amorcera le 1er novembre une nouvelle étape de son développement en se fusionnant avec la Coopérative Purdel pour former Unoria Coopérative (Unis pour nourrir), qui offrira ses services sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, du Kamouraska à la Gaspésie. Ce changement concerne plus de 1 068 membres agricoles et 580 employés.

«Présentement, les astres sont alignés afin de consolider les coopératives au Québec. Le projet de fusion fait partie de notre plan de développement […] Les résultats financiers s’annoncent bien et les clients continuent de nous encourager. Nous investissons dans les organismes du milieu», indique le directeur général d’Agriscar Coopérative, Marco Dumais.

DÉVELOPPEMENT

Au cours des cinq dernières années, Agriscar Coopérative a réalisé deux acquisitions majeures, soit le centre de rénovation Camille Dumais inc. de Saint-Pascal et l’entreprise d’équipements de ferme F. Gérard Pelletier inc. de Saint-Pascal. M. Dumais indique que l’organisation a développé plusieurs projets tout en réussissant à les intégrer à la Coop sans surcharger le personnel. «L’acquisition de Camille Dumais, qui avait une expertise de 65 ans dans le milieu de la rénovation, nous a permis d’enrichir nos cinq autres quincailleries», ajoute Marco Dumais.

Le passage de F. Gérard Pelletier de Saint-Pascal aux mains d’Agriscar Coopérative a permis de sécuriser l’approvisionnement quotidien et de solidifier les services offerts aux agriculteurs sur le territoire.

De plus, la construction d’un nouvel édifice commercial à Trois-Pistoles en 2018 abritant la station-service Shell, le dépanneur Super Soir et le centre administratif d’Agriscar fait aussi partie des projets majeurs réalisés au cours des dernières années.

BILAN FINANCIER POSITIF

L’importance de la présence commerce de proximité dans les localités du territoire du KRTB comme ceux gérés par Agriscar ne sont plus à prouver. «Notre coopérative a comme mission d’être impliquée dans son milieu et de contribuer au développement régional. C’est au cœur de notre raison d’être. On encourage les gens d’ici pour qu’ils nous encouragent à leur tour», ajoute Marco Dumais.

La Coop Agriscar a terminé son année financière avec des résultats totalisant 82 733 238 $ et un excédent d’exercice de 2 258 358 $. L’année 2020-2021 a permis une amélioration du chiffre d’affaires de plus de 10 718 068 $, attribuable à des acquisitions, mais aussi à une amélioration de ses ventes dans la majorité de ses secteurs.

SERVICES OFFERTS

Rappelons qu’Agriscar couvre une soixantaine de municipalités au KRTB avec ses neuf succursales et ses 165 employés, tout en cumulant des ventes de 82 M$. Elle offre des services à son centre de traitement de grains, à son centre de conditionnement de céréales de semences et à son centre d’engrais, en plus de détenir six centres de rénovation sous les bannières BMR, BMR Pro, AGRIZONE et Camille Dumais, deux stations-service Shell et Sonic, deux dépanneurs Super-Soir, un commerce spécialisé en vente d’équipement pour les fermes laitières et en vente d’aliments pour le bétail.