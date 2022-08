Boucherie Centre-Ville : l’incontournable

Pour des soirées grillades réussies cet été, en famille ou entre amis, la Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles est l’endroit par excellence. Elle offre une grande variété de produits qui se distinguent par leur qualité et leur fraicheur.

Boeuf, porc ou agneau, la Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles offre un large choix de viandes de nos producteurs locaux. D’ailleurs, toutes les coupes y sont disponibles. La découpe de carcasse de bœuf est effectuée sur place, et ce, depuis 7 ans déjà. «Ça faisait partie d’un des plus grands projets de débiter les carcasses entières et d’offrir à la clientèle toute la gamme de produits», a mentionné Renée Leblanc-Paulin, copropriétaire de la Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles.

On y retrouve une quarantaine de recettes de saucisses maison telles que de Toulouse, de la merguez. Pepperonis, simili poulet et boudin noir qui, d’ailleurs, «fait [sa] réputation», selon Mme Leblanc-Paulin. N’est pas sans oublier la dizaine de sortes de charcuteries maisons comme du saucisson, du salami, du jambon et de la mortadelle. Et que dire de son service de traiteur. Divers produits maisons et de type «épicerie fine» tels que les sels de Kamouraska, des confitures locales et des produits d’érables sont également offerts. «Tous les produits locaux, on les a!»

Cet été, il n’y a qu’un seul arrêt à faire pour impressionner vos invités : la Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles. Vous y trouverez plusieurs accompagnements comme des légumes frais, des salades et un vaste de choix de bières. Les bières de microbrasseries locales telles que Le Caveau à Trois-Pistoles, puis d’un peu partout au Québec, des cidres et des produits du Domaine Acer comme le Mousse des bois y sont notamment offerts. La Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles propose aussi une grande gamme de fromages québécois et au lait cru. Quant à sa section prêt-à-manger, cette dernière offre plusieurs mets préparés.

7 ANS DE RENOMMÉE

La Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles fêtait son 7e anniversaire le 6 juillet dernier. Elle a été reprise en 2015, année où la Boucherie s’est vu accroitre tranquillement, et ce, autant dans ses services que dans son bâtiment.

Un appartement qui se situait derrière a récemment été rénové par l’entreprise, qui en a profité «pour agrandir la cuisine et faire une vraie salle de production», a précisé Mme Leblanc-Paulin. Réfrigérée à 10 degrés, la salle permet de faire de la restauration, puis de la vente au détail. «On a fait l’acquisition du permis de vente en gros (C1)», a-t-elle expliqué. La Boucherie Centre-Ville fournit neuf restaurants de la région avec ses produits. Deux chambres froides ont également été ajoutées. Des travaux d’électricité et de plomberie ont été effectués. Le sous-sol a même été rénové. Il y a trois ans, la Boucherie Centre-Ville s’est d’ailleurs équipée d’un permis de vente d’alcool. Un bon steak et une bière froide à la main : le scénario idéal pour cette saison estivale.

UNE ÉQUIPE ACCUEILLANTE

Composée de plus d’une quinzaine d’employés, l’équipe de la Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles se distingue par son service personnalisé, rapide et attentionné. L’ambiance qui y règne est à la fois amicale et familiale. C’est d’ailleurs ce qui lie toutes ces femmes d’expériences et ces jeunes qui contribuent à faire de l’ensemble une équipe dynamique.

La magie de la Boucherie Centre-Ville s’opère grâce au travail d’une équipe incroyable, mais particulièrement celui de deux femmes, soit Renée Leblanc-Paulin, copropriétaire et Anne Larrivée, gérante. Depuis sept ans, elles tentent d’offrir le meilleur à leurs clients. Leurs efforts portent fruit, alors que la Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles possède une réputation remarquable et enviée.

Pour un service personnalisé et des produits de qualité, choisissez la Boucherie Centre-Ville située au 405, rue Jean-Rioux, à Trois-Pistoles. «C’est ça qui fait notre différence : on est en mesure d’offrir une gamme complète de produits», a conclu Renée Leblanc-Paulin.