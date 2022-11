Chaussures Pop de Rivière-du-Loup engagé dans sa communauté

Le jeudi 27 octobre a eu lieu la conclusion heureuse de la campagne Faire un pas de plus, ensemble, pour les enfants atteints de cancer et leur famille avec le Défi têtes rasées MD Leucan, présentée par Proxim, en collaboration avec Chaussures Pop, Go Sport et Skechers. Pas moins de 47 500 $ ont été remis à Leucan dont 1 053 $ ont été amassés au magasin Chaussures Pop de Rivière-du-Loup.

«Cela permettra de soutenir Leucan dans ses activités de recherches cliniques pour le traitement du cancer. Cela permettra aussi de soutenir financièrement et d'accompagner les enfants du Bas-Saint-Laurent et leur famille dans leur cheminement et les traitements de cette maladie», soulignent Mylène et Madeleine, copropriétaires du Chaussures Pop de Rivière-du-Loup.

Chaussures Pop

295 Bd Armand-Thériault,

Rivière-du-Loup, QC G5R 5H3

(418) 867-4811