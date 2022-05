Du nouveau chez Brousseau & Pavent Denturologistes

En plus de célébrer ce printemps les cinq ans de leur clinique de Témiscouata-sur-le-Lac, les denturologistes Stéphanie Brousseau et Michel Pavent apportent de nombreuses améliorations à leur offre de services et s'apprêtent à accueillir une nouvelle professionnelle au sein de leur équipe.

«Nous avons pu y développer avec la clientèle de tout le Témiscouata une relation de confiance et cette confiance s’est traduite par un accroissement constant du volume d’affaires. En 2019, nous avons intégré à notre équipe une ressource supplémentaire dans notre laboratoire pour nous prêter mainforte», explique Stéphanie Brousseau.

Une réelle opportunité d’affaires s’est aussi présentée en 2020 et a mené les actionnaires à ouvrir une seconde place d’affaires à Saint-Pascal, à la suite d’un réaménagement complet de l’immeuble du 360, rue Taché. Cette clinique de denturologie, qui dessert la population du Kamouraska, accueille depuis peu un nouveau mobilier de laboratoire sur mesure, davantage fonctionnel et ergonomique.

Depuis un an, Audrey Bérubé Lavoie a joint les rangs de Brousseau & Paventi denturologistes à titre d'assistante. En oeuvrant en alternance dans les deux cliniques, elle assure une prestation de service encore plus stable et régulière.

UNE NOUVELLE DENTUROLOGISTE

En juin prochain, une troisième denturologiste se joindra à Stéphanie Brousseau et Michèle Paventi. Fraichement sortie de sa formation, Justine Daudelin pourra occuper la troisième salle de soins de Témiscouata-sur-le-Lac récemment équipée avec appareils et mobilier spécialisés.

Justine Daudelin, originaire du Témiscouata, pratiquera elle aussi en alternance entre Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Pascal, ce qui permettra du même coup à l’équipe d'accroitre sa présence au Kamouraska.

Brousseau & Pavent Denturologistes

606 Rue Commerciale Nord

Témiscouata-sur-le-Lac

QC G0L 1E0

1 (418) 938-0884

Point de service de Saint-Pascal

360, rue Taché

Saint-Pascal

QC G0L 3Y0

1 (418) 856-3190

