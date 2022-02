Lepage Millwork : 75 ans de savoir-faire et de succès !

Tandis que 2022 est déjà bien entamée, c’est une nouvelle page d’histoire qui se tourne pour Lepage Millwork qui célèbre son 75e anniversaire de fondation. Par le fait même, l’année en cours marquera les 20 ans de l’acquisition par Guy Bonneville en relève à Jean-Pierre Lepage.

Fondée en 1947, l’entreprise familiale de 4e génération compte maintenant 475 employés et s’est établie comme une véritable cheffe de file dans l’industrie des portes et fenêtres. Reconnue comme un employeur de choix plusieurs fois primé, Lepage Millwork offre des produits axés sur la performance et la durabilité conçus sur mesure selon les besoins spécifiques de ses clients.

«C’est assez extraordinaire quand on réalise tout le chemin parcouru et le travail accompli depuis 20 ans», souligne Guy Bonneville, président de Lepage Millwork. «Nous nous étions fixés des objectifs ambitieux et grâce à notre équipe engagée, nous les avons surpassés. Avec la relève que nous avons à la direction de l’entreprise, cette dernière se trouve entre de très bonnes mains pour encore au moins 20 autres années remplies de succès !»

En tant qu’entreprise manufacturière, Lepage Millwork fait face à plusieurs défis au quotidien : pénurie de main d’œuvre, difficultés d’approvisionnement, spécifications énergétiques toujours plus élevées, pandémie et plus encore. Néanmoins, le désir de toujours mieux servir ses clients fait de Lepage Millwork un fournisseur incontournable dans l’est du Canada et des États-Unis.

«Notre équipe est définitivement notre atout le plus précieux et nous sommes choyés d’être entourés de gens aussi dynamiques, passionnés et inspirants ! Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin», affirme M. François-Xavier Bonneville, directeur général de l’entreprise.

«C’est une grande fierté de voir nos produits rayonner et d’être associés à des projets prestigieux partout dans l’est de l’Amérique du Nord. Tout cela est rendu possible grâce au savoir-faire des artisans d’ici et à la confiance de nos clients, fournisseurs et partenaires. »

Avec l’expérience et la réputation acquises au cours des 75 dernières années, Lepage Millwork possède des bases très solides sur lesquelles bâtir pour le futur !

Lepage Millwork

141 Chem. des Raymond

Rivière-du-Loup

QC, G5R 4L9

1 877-289-0190