Carl Parent devient le nouveau propriétaire d’Électronique Mercier

L’entreprise de télécommunication Électronique Mercier change de propriétaire. Gérée depuis les 18 dernières années par Carl Deschenes, l’entreprise sera désormais aux mains de Carl Parent, également propriétaire de Communications Télésignal.

Au départ, l’acquisition d’Électronique Mercier n’était pas dans les projets de Communications Télésignal, une entreprise spécialisée dans les régions de Saint-Félicien, Chibougamau, Baie-Comeau, Rouyn-Noranda et Saguenay. C’est la bonne santé financière de l’entreprise Électronique Mercier qui est, pour M. Parent, la raison principale de cette acquisition. «Ce n’était pas dans les projets de venir sur la rive sud du fleuve, sauf que l’opportunité est apparue quand on a su que Carl était en réflexion pour vendre. C’est là qu’on a vu que le « fit » se faisait et qu’on pouvait étendre notre réseau pratiquement jusqu’au Nouveau-Brunswick», a expliqué le nouveau propriétaire.

Plusieurs opportunités ont également influencé l’achat de l’entreprise de télécommunications, soit sa forte expertise en radiocommunication et la technologie avancée de son réseau. Le nouveau propriétaire a déjà des idées en tête quant à l’avenir de l’entreprise. «On a un spectre de télécoms qui est assez complet, c’est donc d’ajouter le spectre de télécoms dans le bas du fleuve, puis éventuellement le déployé au Nouveau-Brunswick et du côté de la Baie-des-Chaleurs où on a un partenaire. C’est enfin d’étendre ça, aussi, toujours dans la même incorporation qui va rester Électronique Mercier.», a ajouté M. Parent.

Pour l’entreprise, les six prochains mois seront consacrés à l’observation et à l’apprentissage chez les nouveaux membres du groupe. Plus tard, M. Parent promet plus de produits avec son équipe agrandie, regroupant des départements d’ingénierie, des chargés de projet, des équipes de monteurs télécoms et d’autres de fibre optique. « C’est sûr qu’on est très fort dans l’industriel, le forestier, le minier, l’aluminerie, la scierie, donc tout ce qui est dans le secteur on va être capable d’offrir des services à ces clients-là, et d’aller plus loin avec les autres clients», a annoncé Carl Parent.

OBSERVATION, COMPRÉHENSION ET ADAPTATION

De son côté, l’ancien propriétaire Carl Deschenes se dit être dans un mode d’observation, de compréhension et d’adaptation. «Étant donné que je suis encore et que je reste présent dans l’entreprise, je dirais qu’il n’y a comme pas de différence pour l’instant. Présentement on est comme en période d’adaptation parce qu’on est en période de changement, donc je suis comme en apprentissage puisque, autant que moi je gérais d’une façon, là il y a des nouvelles façons de faire qui sont amenées, des nouvelles équipes, de l’ingénierie qui font qu’il y a beaucoup de changements positifs qui sont en cours dans l’entreprise», a exprimé ce dernier.

Ayant fait l’achat d’Électronique Mercier le 1er octobre 2003, Carl Deschenes a tenu à souligné sa fierté face à tout ce qui a été accompli dans les dernières années avec Électronique Mercier. «Mon équipe et moi avons su relever plusieurs défis et réaliser plusieurs choses. On peut penser au G7, au réseau BES-Net qui est le plus évolué au Canada, au réseau ambulance… Je tiens aussi à remercier la clientèle», a rajouté M. Deschenes.

Avant de s’engager dans d’autres projets, M. Deschenes souhaite prendre un peu de temps pour lui. Pour l’instant, il se concentrera seulement au transfert de l’entreprise.

Électronique Mercier

162 Rue Fraser,

Rivière-du-Loup, QC G5R 1C8

(418) 862-7269