Nathalie Dumas devient la nouvelle propriétaire du Provigo de Rivière-du-Loup

Provigo est heureuse d’annoncer que Nathalie Dumas devient la nouvelle propriétaire du magasin Provigo de Rivière-du-Loup. Mme Dumas est une réelle passionnée d’alimentation, elle possède une solide expérience dans le commerce de détail et travaille au sein de la bannière Provigo depuis maintenant 32 ans.



«L’entreprise a choisi de placer son entière confiance dans ce partenariat avec Nathalie Dumas. Nous croyons fermement en ses capacités d’offrir un service hors pair à la communauté de Rivière-du-Loup», a affirmé Hélène Lalonde, directrice de district pour Provigo.

«Elle est une leader positive, passionnée, à l’écoute des clients, proche de ses employés et profondément engagée dans sa communauté», poursuit Hélène Lalonde.



Nathalie Dumas est native de l’île d’Orléans, a toujours travaillé dans la région de Québec, et son passage à titre de gestionnaire au Provigo de Rivière-du-Loup devait être temporaire. «Quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, j’ai eu un réel coup de cœur pour le magasin, les employés et pour la région et ses gens! J’ai pris la décision de m’installer ici de façon permanente et de réaliser un rêve que je chérissais depuis longtemps, celui de devenir propriétaire d’une épicerie», explique Nathalie Dumas.

«Avec mes employés, nous formons une grande famille et on compte continuer à mettre tout en œuvre afin d’être à l’écoute de notre clientèle pour répondre à ses besoins, et leur offrir des produits frais, de qualité ainsi qu’un vaste éventail de produits d’ici qui font la fierté de notre région», poursuit Nathalie Dumas.



En tant que bonne citoyenne corporative, Nathalie Dumas souhaite faire une différence positive dans sa communauté. Elle entend poursuivre son implication et apporter son soutien aux écoles du secteur, aux causes qui lui sont chères – tel que la Maison des familles et le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup, ainsi qu’à la Fondation pour les enfants PC qui lutte contre la faim chez les enfants.

PROVIGO

342 Rue Témiscouata

Rivière-du-Loup

1 (418) 862-2622