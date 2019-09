Station Houblon, quand le brassin trouve son conseiller

Les amateurs de bières ont leur halte à Rivière-du-Loup, Station Houblon. Ouvert depuis le 19 avril, le commerce ayant pignon sur la rue Lafontaine a rapidement conquis le cœur des amateurs de mousse houblonnée. Avec raison, puisque le commerce de Jean-Philippe Comtois et Tania Bérubé propose plus de 350 bières dont la majorité sont réfrigérées et certaines exclusives dans la région.

Mais l’une des principales raisons pour laquelle on se rend à la boutique, c’est l’expérience client. Chez Station Houblon, vous n’êtes pas laissé à vous-même. Bien au contraire !

«Ce n'est pas seulement de vendre des bières de microbrasseries, mais le contact client. Prendre du temps à le conseiller, à comprendre ses gouts et pouvoir lui recommander une bière qu’il prendra plaisir à boire, à trouver le bon accord», souligne Jean-Philippe.

Station Houblon c’est plus que de la bière. L'amateur de BBQ y trouvera le plus vaste choix d'assaisonnement et de sauce dédiés aux grillardins «C'est pour ça que nous proposons aussi plusieurs fromages, des saucissons de Fous du cochon, 21 sortes de saucisses des Gars de la saucisse, du chocolat belge fait à la main, des terrines, et tout ce qui va comme assaisonnement barbecue, dont les populaires produits SJB, Pat BBQ et bien d'autres.»

Si vous souhaitez vous initier à l’univers vaste et riche des microbrasseries, alors laissez Tania et Jean-Philippe vous guider.

Station Houblon

314 Rue Lafontaine

Rivière-du-Loup, QC

G5R 3B1

1 (418) 605-0557