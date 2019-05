La boutique Fleurs de rêve Dégelis change officiellement de mains

La fleuristerie et boutique de cadeaux Fleurs de rêve Dégelis a officiellement changé de mains. Cynthia Proulx en a pris les rênes le 1er mars dernier, succédant à Stéphanie Bossé qui en était propriétaire depuis 20 ans.

Cette transaction de repreneuriat confirme l’adage voulant que le hasard fait bien les choses. Cynthia Proulx souhaitait posséder sa propre entreprise et celle de Stéphanie Bossé était sur le marché depuis un an. L’une recherchait une occasion d’affaire; l’autre attendait le bon acheteur. Cynthia Proulx voulait une entreprise qui corresponde à ses valeurs et vende du bonheur aux gens; Stéphanie Bossé offrait du bonheur à sa clientèle depuis deux décennies.

Ce dénouement rend aujourd’hui deux femmes heureuses. Stéphanie Bossé accède ainsi à une retraite méritée puisque la relève est assurée, alors que Cynthia Proulx réalise son ambition entrepreneuriale. Elle conclut : « Stéphanie a constitué une clientèle fidèle en établissant des relations très personnelles et grandement humaines avec les gens. Je poursuivrai dans la même veine en enrichissant la mission et les orientations de la boutique en matière d’offre de produits et de services. Peu à peu, j’y apporterai ma touche, ma couleur et ma signature, mais l’âme de Fleurs de rêve Dégelis restera fondée sur l’écoute, la créativité, l’originalité et une expérience relationnelle hautement personnalisée. »

La fleuristerie et boutique de cadeaux Fleurs de rêve Dégelis se distingue notamment dans la création d’arrangements floraux et d’ambiances festives pour divers évènements, la vente et l’entretien de plantes d’intérieur, la confection d’arrangements funéraires et l’offre de produits de spécialité.

