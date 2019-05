Changement de bannières chez Unimat de Saint-Arsène, Saint-Alexandre et Saint-Antonin

Un important changement de bannière a eu lieu ce mercredi 15 mai chez les succursales Unimat de La Coop Agriscar de Saint-Arsène, Saint-Alexandre et Saint-Antonin. Les couleurs de BMR et BMR Pro sont maintenant à l'honneur !

Les succursales de Saint-Arsène et à Saint-Alexandre arborent dorénavant les couleurs de BMR, et vous y retrouverez le même bon service auquel vous êtes habitués. Pour ce qui est de Saint-Antonin, c'est la bannière BMR Pro qui est à l’honneur. Cette bannière est similaire de BMR à l’exception que vous y retrouverez une gamme plus complète de matériaux.

Avec ce changement, La Coop Agriscar s’assure de continuer de desservir les consommateurs, les professionnels et les entrepreneurs.