Un petit pas pour internet … un grand pas pour Vézina Mode

Lorsqu’on est bien ancré dans nos habitudes de gestion conviviales, franchir le saut sur Facebook est une décision qui demande une bonne réflexion. Autrement dit : «Quand on est bien dans ses pantoufles, qu’on fait encore tout à la mitaine et que notre surnom est «Ti-père», on sent moins le besoin de changer».

Même si nos clients réguliers demeurent fidèles, leur manière de s’informer a évolué et la nouvelle clientèle, quant à elle, est beaucoup plus techno. Maintenant, on veut voir sans se déplacer, être au courant des promos et des tendances.



Dans cet ordre d’idée, chez Vézina Mode, on a décidé d’être présent sur le web et de répondre aux goûts et besoins de la clientèle dans le choix vestimentaire, le service et la manière de rejoindre les clients.

La référence en mode masculine depuis 70 ans …

