Le cannabis et le milieu de travail avec Claude Rinfret

À l'heure de la légalisation de la marijuana, le conseiller Claude Rinfret vous propose une séance d’information sur la légalisation de la marijuana et le milieu de travail le 19 septembre 2018 de 8 h à 10 h 30 à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

Le coût est de 100 $ par participant, vous pouvez réserver au [email protected]

Président et fondateur de Mistral Groupe-Conseil, M. Rinfret est consultant en relations de travail et médiateur accrédité. Spécialiste en relations de travail, négociateur chevronné, représentant auprès des instances administratives du travail, formateur, conseiller en ressources humaines agréé (CRIA) et médiateur accrédité par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), Claude Rinfret travaille avec des employeurs de toutes tailles et de tous horizons à travers plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis.

On fait appel à lui tant pour son expertise en relations de travail que pour sa connaissance des enjeux stratégiques liés à la gestion de l’invalidité et des lésions professionnelles, de la rémunération et des avantages sociaux.