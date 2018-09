Coco Latté: l'endroit pour socialiser, créer, s'amuser et... se régaler

Un café familial, éducatif et créatif ouvre ses portes dès le 1er aout au 500, rue Lafontaine. Des espaces créatifs pour amuser petits et grands, un endroit pour sociabiliser entre parents, des ateliers ludiques et éducatifs pour passer un moment de qualité avec son enfant, des cafés-rencontres thématiques pour démystifier des enjeux familiaux.

Dans un local au design moderne, épuré et aménagé avec du mobilier adapté aux petits, Coco Latté risque de devenir un lieu prisé des parents et des familles dès le 1er aout prochain. Un projet sur lequel cogite Raphaëlle Côté-Dumas depuis plusieurs années et autour duquel gravitent toutes ses passions : l’enfance, l’entrepreneuriat, la cuisine, la gestion et la création.



Des projets créatifs au yoga, des manucures mères-filles aux des conférences sur l’art d’être parent, en passant par un partenariat avec l’agence de baby planning Bedaine Urbaine; Coco Latté entend dévoiler prochainement une programmation d’ateliers et de cafés-rencontres qui sauront charmer sa clientèle.



CAFÉ, SANDWICH ET COMPAGNIE

Vous avez une petite fringale ? Le menu coloré de Coco Latté séduira les yeux et émoustillera les papilles. De la version « végé » à la version « Papa », les sandwichs chauds et froids ont de quoi satisfaire toute la famille. Salades, potages, smoothies et collations complèteront l’offre alimentaire sans la moindre trace de noix et d’arachides.