Intervention incendie à Saint-Épiphane

Les pompiers de Saint-Épiphane, Saint-Arsène et Saint-Paul-de-la-Croix se sont déplacés pour un possible incendie au CLSC Rivières et Marées de Saint-Épiphane, ce dimanche 24 avril en avant-midi. Il y a finalement eu plus de peur que de mal.

Les services d’urgence ont été appelés après qu’une employée ait remarqué la présence de fumée à l’intérieur du bâtiment, vers 10 h 15. Rapidement, pompiers, policiers et paramédics ont été déployés.

À leur arrivée, les premières équipes de sapeurs ont confirmé qu’il n’y avait aucune flamme apparente. Une recherche approfondie des lieux a par la suite permis de constater qu’une défectuosité au niveau du système de chauffage (fournaise) causait une légère fumée et une odeur de brûlé.

«Nous nous sommes assurés qu’il n’y avait aucun incendie, aucun danger. Puis, nous avons procédé à une ventilation», a expliqué Pascal Jalbert, officier de garde pour le Regroupement Est de la MRC de Rivière-du-Loup.

Vers 11 h, les premières équipes de pompiers se préparaient à plier bagage.