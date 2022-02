Bris d’aqueduc majeur à Cacouna

Par l’entremise de sa page Facebook, la municipalité de Cacouna a avisé ses citoyens de réduire l’utilisation d’eau au minimum en raison d’un bris d’aqueduc majeur, ce dimanche 6 février en avant-midi. Les réserves d’eau de la municipalité «ont drastiquement chuté de près de 50%», d’après le message laissé sur leur page.

Ce sont près de 2000 personnes qui doivent réduire leur consommation d’eau pour une période indéterminée après un bris sur une conduite d’eau principale.

La municipalité demande la collaboration de toute la population desservie par son réseau d’aqueduc afin que les réserves ne s’amenuisent pas complètement jusqu’à ce que le problème soit réglé. Elle met tout en œuvre pour réparer le bris le plus rapidement possible, et avisera les citoyens lorsque la situation sera revenue à la normale.