Incendie dans un immeuble à logements à Témiscouata-sur-le-Lac

L'intervention rapide et efficace de 28 pompiers des casernes 35 et 36 du Service incendie de Témiscouata-sur-le-Lac et de la caserne 34 du Service incendie de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a permis de sauver une résidence à logements de la rue du Centre du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac mardi matin.

Le feu qui s'est déclaré vers 7 h 12 a pris naissance dans l'entrée électrique au deuxième étage. «C'est un feu d'origine électrique. Le feu était situé à l'arrière de l'entrée électrique. Il y avait présence de fumée et des flammes étaient apparentes y compris au niveau du comble», raconte le directeur du Service incendie de Témiscouata-sur-le-Lac, Gérald Dubé.

Les pompiers auront mis moins de 30 minutes à maitriser et éteindre le brasier. Une opération rondement menée, à la satisfaction du directeur. «C'est une opération où la rapidité et la coordination étaient importantes et tout le monde a été efficace.»

C’est une surchauffe liée à la forte demande des appareils de chauffage qui est en cause. «Il s'agit d'un vieux bâtiment et l'entrée électrique n'était pas récente, il faisait particulièrement froid, donc la demande était grande», a souligné M. Dubé. Ce dernier a aussi rappelé l’importance de ne pas surcharger les prises électriques.

L'immeuble compte trois appartements. Heureusement personne n'a été blessé et tous ont pu évacuer à temps. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Les dommages sont évalués à près de 50 000 $.