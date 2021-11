Sortie de route à Saint-Arsène

Une sortie de route est survenue vendredi en fin d'après-midi à Saint-Arsène. Le conducteur d'une voiture a perdu le contrôle de celle-ci et a terminé sa course dans le fossé alors qu'il circulait sur la route 291, près de l'intersection du chemin des Pionniers. On ne craindrait pas pour la vie de la victime.

Bien que l'homme dans la cinquantaine ait subi des blessures, on ne craindrait pas pour sa vie selon Pascal Jalbert, lieutenant du Service de sécurité incendie de Saint-Épiphane et officier de garde du Service de Saint-Antonin.

M. Jalbert a expliqué que le conducteur aurait tenté d'effectuer une manoeuvre d'évitement avant de perdre le contrôle de sa voiture et de heurter un poteau électrique. C'est un témoin de la scène qui a contacté les services d'urgence au moment de l'événement. La victime a été transportée au centre hospitalier le plus près par mesure préventive.

Les équipes de pompiers de deux casernes, celles de Saint-Arsène et Saint-Épiphane, sont intervenues sur les lieux de l'accident. La circulation sur la route 291 a été perturbée afin de permettre aux premiers répondants d'intervenir, mais celle-ci a toutefois été rétablie rapidement.