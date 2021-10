Un incendie ravage une roulotte à Saint-Antonin

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Antonin sont intervenus la nuit dernière peu après minuit sur le 1er rang à Saint-Antonin, à l’extrémité du Chemin du lac, alors qu’une roulotte récréative était la proie des flammes. Une trentaine de minutes plus tard, l’incendie était déjà maîtrisé.

L’embrasement était généralisé lorsque le directeur de Service de sécurité incendie de Saint-Antonin, Yvan Rossignol, est arrivé sur les lieux vers 00 h 41. La roulotte était située près de la résidence, mais heureusement, il n’y a eu aucune propagation comme telle.

«Au départ on a eu peur que ça touche la maison, le temps que le premier camion arrive sur les lieux avec les pompiers. Il n’y avait pas de vent et ça ne s’est pas propagé, donc on a été chanceux, ça s’est bien déroulé», explique M. Rossignol, confirmant que 18 pompiers ont été déployés sur place.

La résidence a tout de même subi quelques dommages. Les treillis de la galerie ont tordu, les bacs à vidange ont été déformés également, mais le brasier était principalement concentré à la roulotte.

Selon les informations préliminaires, l'incendie pourrait être d'origine électrique.