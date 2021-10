Louperivois arrêté à Montréal: un fusil de calibre 12 a été saisi

Le mardi 5 octobre, deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en patrouille dans le centre-ville montréalais ont procédé à l'arrestation du Louperivois Ricky Royea qui doit répondre à une accusation de possession d’une arme à feu alors qu’il fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction à vie.

Les agents qui étaient en patrouille dans le centre-ville de Montréal ont saisi un fusil de calibre 12 illégal dans un véhicule intercepté alors qu’il roulait en sens inverse sur la rue De Bullion. C'est le Louperivois de 35 ans qui était derrière le volant.

Les policiers ont remarqué que son permis de conduire était suspendu. Les patrouilleurs ont poursuivi leurs vérifications et ont entrepris une inspection d’usage du véhicule. Pendant ce temps, Royea a quitté les lieux accompagné de sa passagère de 25 ans, Stéphany Houle.

Peu après leur départ, les policiers ont remarqué la présence d'un fusil et de plusieurs cartouches dans le coffre du véhicule. Un avis de recherche a immédiatement été lancé et des patrouilleurs du poste de quartier 21 sont parvenus à localiser les deux suspects. Lors de la fouille suivant leur arrestation, des munitions supplémentaires et des stupéfiants ont été trouvés sur les deux individus.

Royea et Houle ont comparu le 7 octobre pour répondre à des accusations liées à la possession d’une arme à feu. Royea devra répondre à une accusation supplémentaire de possession d’une arme à feu alors qu’il fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction à vie.