Une maison est la proie des flammes à Saint-Arsène

Une maison située sur la rue Principale à Saint-Arsène a été complètement ravagée par les flammes tôt dans la nuit du mardi 21 septembre, vers 2 h 50. La résidence est une perte totale, mais fort heureusement, les occupants ont tous pu évacuer à temps.

«Le propriétaire nous a raconté que c'est en allant aux toilettes qu'il a aperçu les lueurs des flammes par une fenêtre. Il a réalisé que le feu était dans le comble et il a donné l'alarme», raconte le chef des opérations Yvan Rossignol.

À l'arrivée de la trentaine de pompiers des casernes de Saint-Arsène, de Saint-Épiphane et de Cacouna, les flammes étaient situées au niveau du toit. «Le feu était généralisé à la toiture qui est en deux paliers, mais il s'est rapidement propagé au rez-de-chaussée si bien qu'il nous était impossible d'entrer à l'intérieur», ajoute M. Rossignol.

Les pompiers ont donc adopté une approche défensive afin de rabattre les flammes le plus rapidement possible. Les dommages causés par le brasier sont considérables et bien que le sous-sol et le garage aient été épargnés par les flammes, mais pas par l'eau, la maison est considérée comme une perte totale.

Les premiers éléments d'enquête tendent à pointer vers un incendie qui serait d'origine électrique.