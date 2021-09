Une voiture percute un poteau électrique à Témiscouata-sur-le-Lac

Peu après 9h dimanche matin, une voiture a heurté un poteau électrique devant une résidence de la rue du Parc-de-Maisons-Mobiles dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. L'homme au volant aurait vécu un malaise avant l'accident, causant la déviation de son véhicule de la voie de circulation.

Selon les informations de la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, la victime aurait subi des blessures mineures et a été transportée au centre hospitalier le plus près, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Les services d'Hydro Québec ont été sollicités afin de remplacer le poteau électrique endommagé par le véhicule lors de la collision.