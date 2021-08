Une poursuite policière se termine à Saint-Hubert

Une poursuite policière qui a débuté vers 12 h 30 ce midi sur la route 185 dans le secteur de Saint-Antonin a pris fin une trentaine de minutes plus tard quand le véhicule de la suspecte, un Mazda Tribute bleu, a effectué une embardée à l'intersection du chemin des Brochets et du chemin Tâché à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Interceptée sur la route 185, la conductrice du VUS a tenté de fuir en direction sud pour ensuite bifurquer sur le chemin Tâché. À l'approche de la municipalité, le patrouilleur a réduit sa vitesse quitte à laisser la suspecte qui circulait alors à 130 km/h prendre de la distance ou du moins l'inciter à lever le pied de l'accélérateur.

La Sûreté du Québec a rapidement reçu un appel signalant une sortie de route impliquant un véhicule correspondant à celui de la suspecte. La conductrice a pris la fuite à pied. Une opération de ratissage a immédiatement été enclenchée et une quinzaine de minutes plus tard, la suspecte a été localisée et arrêtée.

Plus de détails suivront.