Le boulevard Armand-Thériault fermé à la circulation 

Les travaux qui doivent être effectués sur le boulevard Armand-Thériault en raison d’un bris survenu à la conduite d’égout forcent la fermeture complète de la rue, lundi et mardi, confirme la Ville de Rivière-du-Loup. La circulation y sera entravée des rues Saint-Henri à Frontenac.

En amorçant les travaux ce matin, l’équipe du Service technique et de l’environnement a constaté qu’elle devra finalement creuser plus profondément et plus loin qu’espéré, ce qui nécessite plus de recul pour la pente d’excavation. Une circulation partielle, ce qui était envisagé initialement, n’est ainsi plus possible.

Les travaux seront réalisés lundi et mardi. «Nos équipes font le maximum pour faire le plus vite possible», confirme Karine Plourde, conseillère au Service des communications.

La Ville précise que la circulation locale sera maintenue de la rue Saint-Henri jusqu’à la rue des Mélèzes, permettant notamment de rallier l’entrée du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP). La circulation sera sinon détournée via la rue Saint-Pierre.