Sauvetage nautique à Saint-Jean-de-la-Lande

Un homme a été secouru dimanche après-midi vers 16 h alors que son embarcation, une chaloupe d'une quinzaine de pieds, s'est renversée dans la rivière dans le secteur du chemin Bellerive (6e rang) au lac Jerry à Saint-Jean-de-la-Lande. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé.

Un couple prenait place à bord de l'embarcation qui a été emportée par le courant malgré l'utilisation d'une ancre. La dame a réussi à regagner la rive alors que l'homme s'est accroché à l'embarcation qui est demeurée coincée dans des roches. L'incident est survenu dans un secteur non loin des chutes.

Une vingtaine de pompiers des services de sécurité incendie de Dégelis, Packington ainsi que l'équipe de sauvetage nautique de Témiscouata-sur-le-Lac sont intervenus.

«Le monsieur a tenté de récupérer la chaloupe et de la ramener sur le bord, mais il a ressenti un malaise alors il a attendu les secours. On n’a pas pu utiliser le Zodiac, il n'y avait pas suffisamment d'eau à cet endroit, les gars y sont allés avec leur équipement et en utilisant des cordes et de ramener l'homme et l'embarcation au bord», raconte Gérald Dubé, directeur du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac.

Heureusement, tant la femme que l'homme portaient leur veste de flottaison.