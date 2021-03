Conditions routières difficiles

Le blizzard qui a soufflé sur la région au cours des dernières heures a rendu les déplacements difficiles sur plusieurs routes. Ainsi, l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges a été fermée, de même que la route 132 entre Cacouna et Les Méchins.

Plus au sud, la route 232 a été fermée à la circulation entre Lac-des-Aigles et Rimouski. Les conditions routières de l'autoroute 85 et de la route 185 sont décrites comme enneigées et la visibilité nulle par endroit. Sur la jonction de l'autoroute 85 et de la route 232 Ouest, secteur Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac on observe aussi la présence de lames de neige.

Quant à la route 289, la chaussée est enneigée

CISSS

En raison des mauvaises conditions météorologiques, certaines activités du CISSS du Bas-Saint-Laurent prévues aujourd’hui devront être suspendues ou reportées. Tous les services essentiels sont cependant maintenus.

Les intervenants du CISSS du Bas-Saint-Laurent prendront contact avec les usagers dont le rendez-vous a été annulé afin de fixer une nouvelle rencontre. Il n’est pas nécessaire de communiquer avec la centrale de rendez-vous ou avec votre CLSC.

Nous vous invitons à consulter le site Internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent au www.cisss- bsl.gouv.qc.ca pour une mise à jour régulière de la situation.