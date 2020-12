Deux blessés dans un accident à Saint-Michel-du-Squatec

Deux personnes ont été blessées, dont une plus grièvement, après avoir fait une embardée sur la route 232 à Saint-Michel-du-Squatec vers 6 h le 15 décembre.

«Le conducteur a été blessé légèrement et le passager, plus grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie. Les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier de Rimouski par les paramédics», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

L'accident qui n'impliquait qu'un seul véhicule, est survenu sur la route 232, près de l'intersection de la route du 3e rang Nord-Ouest, à Saint-Michel-du-Squatec.