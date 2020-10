Collision entre un poids lourd et un VUS à Saint-Alexandre

Une violente collision est survenue dans la nuit de mardi entre un poids lourd et un VUS à l'intersection des routes 230 et 289 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Malgré la force de l'impact et la présence d'un camion semi-remorque, les autorités ne craignent pas pour la vie des trois personnes impliquées.

Le poids lourd qui transportait du bois circulait en direction nord sur la route 289. Le véhicule utilitaire sport arrivait quant à lui de la route 230. L'accident est considéré comme une collision latérale.

«Le conducteur du VUS aurait omis de s'immobiliser à un arrêt obligatoire et a percuté le poids lourd. Les deux personnes qui y prenaient place ont été transportées vers l'hôpital pour des blessures graves, mais on ne craint pas pour leur vie. Elles étaient conscientes lors de leur transport», explique le sergent de la Sûreté du Québec, Claude Doiron. Le conducteur du poids lourd n'a pas été blessé.

Le VUS a heurté le réservoir d'essence du semi-remorque, s’en est suivi un important écoulement de diésel sur la route 289. Les pompiers du Service de sécurité KamEst ont utilisé de l'absorbant en plus de boucher les entrées d'égouts pour éviter l’infiltration de carburant.

L'accident qui est survenu vers 3 h 40 dans la nuit a forcé la fermeture de la route. Un trajet alternatif a été mis en place par les autorités pour les usagers de la route.

Collaboration : François Drouin