Une vingtaine de pompiers combattants de la SOPFEU toujours sur place

Collaboration spéciale : Stéphanie Gendron, Maxime Paradis, leplacoteux.com

La fumée est encore dense en ce samedi matin dans le secteur de Rivière-Ouelle et des environs, en raison du feu de forêt et de tourbe déclenché hier après-midi aux Tourbières Lambert.

Selon la SOPFEU, une vingtaine de pompiers combattants sont dépêchés sur place.

« Le travail sera de répertorier ce qui est forêt et tourbière (au niveau de l’incendie). C’est toujours considéré à cette heure-ci comme un feu nouveau », a indiqué Mélanie Morin de la SOPFEU.

« Le feu couvre 15 hectares », ajoute-t-elle.

Un centre de coordination a été mis en place au Centre Bombardier de La Pocatière hier et est toujours actif. Le secteur du Haut de la rivière à Rivière-Ouelle est actuellement affecté par la fumée. La municipalité procède à l’évacuation d’une quinzaine de résidences vers la salle du Tricentenaire et possiblement plus tard vers le Centre Bombardier. On craint également pour certains bâtiments de la Tourbière.

En plus du personnel de la SOPFEU, les pompiers travaillent d’arrache-pied sur ce feu hors du commun et des agriculteurs les supportent également.