Capotage sur l’autoroute 20 à Rivière-du-Loup 

Un automobiliste a effectué des tonneaux après avoir perdu le contrôle de son véhicule lors de son entrée sur l’autoroute 20, ce jeudi 18 juin, peu avant 14 h.

L’accident est survenu à la hauteur du kilomètre 503, en direction ouest. Selon des témoins, le conducteur s’apprêtait à entrer sur l’autoroute à haute vitesse, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a ensuite frappé la bordure de béton et il a effectué un capotage.

Pompiers, paramédics et agents de la Sûreté du Québec ont rapidement été appelés sur place. Avec chance, et malgré le fait que la voiture ait terminé sa course sur le toit, l’automobiliste a été en mesure de sortir de l’habitacle par lui-même.

L'homme, seul occupant de la voiture, n'a pas été blessé gravement, mais il a tout de même été transporté au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

La circulation a été légèrement perturbée dans le secteur.