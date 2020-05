Un dindon sauvage dans St-Ludger

Voir la galerie de photos

Un résident du quartier St-Ludger à Rivière-du-Loup a eu la surprise d’apercevoir un dindon sauvage déambulant sur la rue. L’oiseau, qui appartient à la famille des Phasianidae, a été aperçu à l’intersection des rues LV Dumais et Lucien-Gagnon.

«J’ai filmé la scène ce matin. Je travaillais dans mon bureau quand je l’ai vu apparaitre dans la rue. Le temps que je prenne mon cellulaire pour filmer, il avait sauté le banc de neige pour aller dans la cours arrière», nous a raconté Denis Morissette.

L’oiseau capté par M. Morissette semble être une femelle. Le mâle, plus flamboyant et plus grand peut atteindre jusqu’à 122 centimètres. Il peut peser jusqu’à 9,5 kg. Quand a elle, la femelle peut atteindre 75 centimètres de longueur et peser jusqu’à 5 kg.

Autrefois disparu du Canada, le dindon sauvage marque un retour important et remarqué au Québec depuis sa réintroduction au début des années 1980.