Un tracteur en feu fait craindre le pire

L'incendie d'un tracteur immobilisé à proximité du bâtiment agricole situé à l'ouest des entreprises Point S et de L'Union des jardiniers (Botanix) de la côte St-Jacques à Rivière-du-Loup, mardi soir, a fait craindre le pire pour les bêtes à l'intérieur. Heureusement, l'intervention rapide des pompiers a permis de limiter les dégâts au véhicule.

«À notre arrivée c'était un début d'embrasement. Les réservoirs ont lâché et là, on a vu la flaque de diesel se diriger vers le bâtiment, mais nous étions déjà positionné et en train d'arroser», raconte le capitaine Alexandre Perreault du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup.

Au plus fort du feu, le véhicule agricole a littéralement disparu dans les flammes. Au total, 16 pompiers sont intervenus, d'abord à l'aide de mousse puis d'eau.

Leur intervention efficace a permis de sauver le bâtiment, mais aussi les bêtes qui se trouvaient à l'intérieur. «Cinq minutes de plus et ça sautait dedans, on est très content, il n'y a pas de dégâts majeurs autres que le tracteur et les vaches sont indemnes», laisse tomber l'officier du SSIRDL.

TÉMOINS

C'est un couple qui réside dans un appartement situé dans le haut de la côte qui a donné l'alarme. «On voyait déjà les flammes. Je suis descendu il y avait déjà un feu, mais rendu ici ça flambait. J'ai ramassé une chaudière et j'ai tenté d'intervenir», raconte le jeune homme.

Pour la jeune femme, un élément a retenu son attention. «C'est drôle parce que pendant qu'on mangeait, les animaux faisaient des bruits bizarres. Je ne sais s'ils sentaient qu'il y avait un début d'incendie, un début de boucane. Environ 15-20 minutes plus tard, on appelait (le 911).»

Les policiers présents sur place ont rencontré quelques témoins. Au moment d'écrire ces lignes, l'origine de l'incendie n'était toujours pas connue.

Soulignons que le propriétaire n'était pas sur les lieux lors des évènements.

Plus de détails suivront mercredi.