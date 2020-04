Important dégât d’eau au CHRGP 

Le bris d’un tuyau au 3e étage du Pavillon Alphonse-Couturier du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a causé un important dégât d’eau, ce vendredi 24 avril, sur l’heure du midi.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, un fort écoulement d’eau s’est déversé dans les étages inférieurs du bâtiment. L’alimentation en électricité et en eau a rapidement été coupée.

«Les mesures d’urgence et de sécurité civile de l'installation de Rivière-du-Loup ont été déployées et assurent la coordination des opérations avec le soutien des équipes de la direction des services techniques et la direction des ressources informationnelles», a assuré, en après-midi, Ariane Doucet-Michaud, porte-parole pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Une équipe spécialisée en après-sinistres dans le secteur de la santé se trouve présentement au CHRGP afin de procéder à l’assèchement des zones touchées par ce dégât d’eau.

Pour le moment, les cliniques externes ont été annulées, bien qu’elles fonctionnaient déjà au ralenti en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les impacts à long terme de cet incident seront davantage ciblés au courant de la fin de semaine.