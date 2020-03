Crimes sexuels : 15 mois de prison pour un homme de L’Isle-Verte

Un homme de 26 ans de L’Isle-Verte a été condamné à 15 mois de prison le 28 février pour avoir eu des contacts sexuels et incité de tels contacts avec une personne mineure. Il a été inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité.

Les gestes qui lui sont reprochés se sont déroulés entre le 1er septembre 2015 et le 21 décembre 2017. Il a fait des attouchements aux seins et au vagin de la victime alors âgée de de moins de 16 ans et l’a incitée à le toucher puis à lui faire des fellations. L’accusé était en situation de confiance avec la victime, qui le considérait comme un grand frère. Le 4 octobre 2019, l’agresseur avait enregistré un plaidoyer de culpabilité.

Selon le juge Richard Côté, même si l’accusé croyait avoir des relations sexuelles complètes consentantes, «le consentement de la victime était vicié considérant son âge». L’accusé aurait aussi filmé ses ébats à deux reprises à l’aide de son téléphone cellulaire. Dans sa déclaration aux policiers de la Sûreté du Québec, il affirme avoir des regrets en raison du jeune âge de la victime, des conséquences de ses gestes sur elle et du fait qu’il a commis l’adultère envers sa conjointe.

À sa sortie de prison, l’agresseur devra se soumettre à une probation de trois ans, ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite. Il lui sera aussi interdit d’entrer en communication avec la victime, de se trouver à son lieu de résidence, d’études ou de travail.

À noter qu’une ordonnance de non-publication empêche la divulgation de toute information qui pourrait permettre d’identifier la plaignante dans ce dossier.