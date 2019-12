Sortie de route sur l'autoroute 20

Un véhicule a effectué une sortie de route peu avant 16 h le 19 décembre sur l'autoroute 20, à deux kilomètres de la sortie de Saint-Éloi (km 537) en direction est et a terminé sa course dans un champ. Trois personnes ont été blessées et transportées vers l'hôpital par les paramédics.

La voiture a parcouru une centaine de mètres hors de la chaussée après être sortie de sa voie sur l'autoroute 20. Elle s'est finalement immobilisée dans une partie dénivelée d'un champ après avoir sauté d'un fossé à un autre. Un seul véhicule a été impliqué dans cet incident. Les pompiers et les paramédics ont eu recours à des planches d'immobilisation afin de transporter les victimes vers les véhicules d'urgence.

La circulation a été dirigée par alternance, le temps de prendre en charge les personnes blessées et de sécuriser les lieux. À noter que la prudence est de mise dans ce secteur de l'autoroute 20 car les forts vents mêlés à la neige réduisent considérablement la visibilité par moments.