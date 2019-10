Cacounois fauché à Québec : la conductrice reconnue coupable

La conductrice qui a happé un piéton à Sainte-Foy en juillet 2017, Jean-François Gendron originaire de Cacouna, a été déclarée coupable de délit de fuite ayant causé des lésions corporelles, ce mardi 29 octobre.

Selon ce que rapporte le journal Le Soleil, le juge Sébastien Proulx de la Cour du Québec a conclu que Josianne Lebrun, qui avait 18 ans au moment des faits, «s’est forgé une histoire et elle l’a crue».

Lors du procès, la jeune femme avait raconté s’être assoupie au volant de son automobile vers 2 h 30 dans la nuit du 22 juillet, avant de franchir ce qu’elle croyait être «un gros nid-de-poule». Jean-François Gendron marchait avec un ami et son chien sur le trottoir sur le chemin Saint-Louis peu avant la collision. Il a subi une fracture du crâne, et a été blessé aux hanches et aux jambes. Il a témoigné avoir souffert de ces blessures pendant plusieurs mois.

La journaliste Isabelle Mathieu rapporte que Josianne Lebrun a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas compris qu’elle avait frappé la victime et que si cela avait été le cas, elle se serait arrêtée pour l’aider. Elle s’était dite «terriblement désolée» des conséquences causées à la victime.

Après avoir révisé toute la preuve, le juge Proulx est cependant arrivé à la conclusion «qu’il était impossible pour la conductrice d’ignorer qu’elle avait frappé un être humain». Le juge également que le comportement de l’accusée après la collision, jumelé à des «invraisemblances» dans son témoignage, démontre qu’elle connaissait la gravité de l’événement. Les dommages à la voiture sont aussi sans équivoque, selon lui.

Le juge note ainsi que Josianne Lebrun s’est forgé une histoire «qu’elle a racontée par la suite à sa famille, ses amis, aux agents de la paix et à la justice».

La peine sera dévoilée cet hiver lors des représentations sur sentence.