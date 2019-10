Accident mortel sur la route 232 : la victime est identifiée

La Sûreté du Québec a dévoilé jeudi matin l'identité de la victime de l'accident survenu le 9 octobre sur la route 232 à Témiscouata-sur-le-Lac. Il s'agit de Gérard Therrien, âgé de 64 ans de Saint-Jacques, au Nouveau-Brunswick.

Il est encore trop tôt pour connaitre les causes et les circonstances de cet accident. Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, confirme qu'aucun élément criminel n'est en cause. Des hypothèses sont toutefois étudiées par les enquêteurs, dont une distraction ou un malaise.

Le décès du conducteur de la fourgonnette commerciale a été constaté à la suite de son transport vers l'hôpital par les paramédics. L'homme aux commandes du camion à benne a quant à lui subi un choc nerveux, mais a refusé d'être transporté vers le centre hospitalier.

La collision s'est produite peu avant 14h le 9 octobre dans une courbe de la route 232, au kilomètre 31, dans le quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac. La route a été rouverte à la circulation vers 21h. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail s'est jointe à l'enquête de la Sûreté du Québec pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident. Il serait survenu dans le cadre des fonctions professionnelles de la victime.