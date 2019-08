Début d’incendie chez PLGB Transport inc.

Un début d’incendie s’est déclaré en fin d’après-midi, ce samedi 24 aout vers 15 h 30, dans les locaux de l’entreprise PLGB Transport inc. de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Selon les informations recueillies sur place, c’est un employé qui aurait alerté les services d’urgence après avoir constaté la présence de fumée sur les lieux. Rapidement, les sapeurs du Service de sécurité incendie KamEst (SSI KamEst) sont intervenus.

«À notre arrivée, il y avait des flammes, mais aussi de la fumée dans la totalité du bâtiment […] On parle d’ailleurs davantage de dommages liés à la fumée et non de dommages de structure», a raconté le capitaine Dave Labrie.

L’incendie se serait déclaré dans la salle mécanique, mais la cause reste encore indéterminée. «Les bureaux, situés à l’étage, ne seront pas opérationnels en raison de l’odeur, mais ils ont été préservés. Ils n’ont pas été endommagés par l’eau», a précisé le chef pompier.

Notons que les équipes du SSI KamEst ont pu compter sur l’aide de leurs confrères de Saint-Antonin et Rivière-du-Loup. Ces derniers étaient tout près en raison de la tenue du Spectacle aérien.

L’opération était vraisemblablement terminée vers 17 h.