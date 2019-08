Deux accidents sur la route 185

Deux accidents sans conséquences graves ralentissent la circulation ce matin sur la route 185 à Saint-Antonin et Saint-Honoré-de-Témiscouata. Les automobilistes doivent faire preuve de patience à Saint-Antonin, près du Grand Arrêt Irving, en raison d'un poids lourd qui aurait fait une mise en portefeuille peu avant 7h.

Les services d'urgence sont présentement sur place, près du pont de la rivière Verte. Le poids lourd a terminé sa course contre une glissière de sécurité. La circulation s'effectue par alternance dans ce secteur. Selon la Sûreté du Québec, on ne dénombre aucun blessé, seulement des dommages matériels. Une autre sortie de route est également survenue ce matin sur la route 185 à Saint-Honoré-de-Témiscouata et cet accident n'a pas fait de blessé.

La veille, la route 185 avait été bloquée plusieurs heures en raison d'une roulotte tirée par un véhicule utilitaire sport qui s'est renversée au milieu des voies, entre Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Antonin.